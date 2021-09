Štafeta 4x300 metrů ve složení Kristýna Záhořová, Adéla Košátková, Tereza Burlová a Tereza Záhořová si z tohoto MČR odvezla zlatou medaili za čas 2:47,07 min. Tento čas znamená i nový krajský rekord žákyň ve štafetě na 4x300 m. Do rekordu národního chybělo pouze 68 setin, i tak je čas 2:47,07 min druhý nejlepší čas v historii.

Do finále 800 metrů se probojovala Tereza Burlová, která si v rozběhu zaběhla nový osobní rekord 2:21,61 min. Ve finále Tereza Burlová předvedla čas 2:26,62 min .a odnesla si tak sedmé místo.

Zástupkyni měl Baník Stříbro také ve výškařském sektoru. Starší žákyně Michaela Švábková zdolala laťku ve výšce 163 cm prvním pokusem, což znamenalo páté místo. Do zisku medaile jí chyběly pouhé tři centimetry. Přestože podmínky pro závod nebyly úplně ideální, byla výškařka z Baníku s výkonem spokojená.

Druhý den přinesl Tereze Záhořové další úspěch, a to stříbrnou medaili ve velmi nabitém poli sprinterek na 150 metrů. Tereza Záhořová trať proběhla v kvalitním čase 18,82 vteřiny.

O zisk hned tří medailí se postarala sprinterka Tereza Záhořová. Ta dokázala na šedesátimetrovém sprintu vybojovat první den mistrovství ČR bronzovou medaili. Nutno dodat, že tentokrát to byl neobvyklý boj, jelikož Tereza Záhořová musela během dvou hodin absolvovat tři běhy na 60 metrů, a vždy tuto trať proběhla v čase pod 7,80 vteřiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.