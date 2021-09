Tématem tréninků byla zejména práce s mládeží (jak děti zaujmout pro sport, tréninková náplň, nábory, procvičování fyzických dovedností apod.). „Dále jsme se zaměřili na vylepšení techniky provádění chvatů, způsobu vedení boje na žíněnce a fyzické vytrvalosti. Hlavním cílem byla snaha o rozšíření počtu členů klubu a trenérů. Vše proběhlo bez zranění, v klidné a pohodové atmosféře. Borci byli spokojeni a dožadovali se opakování soustředění v příštím roce. Musíme všechny pochválit za zvládnutí tréninkové zátěže a také za to, že tréninku věnovali maximální úsilí,“ popsal trenér Zápasu Stříbro Tomáš Adam.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.