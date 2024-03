Zápas Stříbro se v sobotu v Hradci Králové zúčastnil II. ročníku Memoriálu Františka Maňáska. Turnaje ve volném stylu se zúčastnilo 193 závodníků z Česka, Německa, Polska a Slovenska. Zápas Stříbro ani tentokrát neodjel v plné sestavě. Doma kvůli nemoci zůstali Jakub Míšek a Jakub Kuvík. Na celou výpravu dohlíželi trenéři Lukáš, Tomáš a Jan Adamovi.

Výprava Zápasu Stříbro v Hradci Králové. | Foto: archiv klubu

"Obsadili jsme turnaj napříč věkovými i váhovými kategoriemi. Nejmladší a nejlehčí byl Jan Tesárek, který v přípravce B do 35 kg vybojoval bronzovou medaili. U Honzíka je turnaj od turnaje vidět zlepšení. Mohl bojovat o zlatou medaili, ale neudržel soupeře na lopatkách a propadl se do bojů o bronz," řekl trenér Zápasu Stříbro Lukáš Adam.

V přípravce A bojoval do 43 kg Matěj Kouba, který dvakrát prohrál a z turnaje vypadl. "I u Matěje byla vidět vzestupná forma, nicméně na vítězství to zatím nestačilo. O váhu výš, a to do 47 kg, soutěžil Antonín Čechura. Tonda projel turnajem jako nůž máslem a získal s přehledem zlatou medaili," uvedl trenér.

Mladší žáky zastoupil Oleksii Soproniuk ve váhové kategorii do 35 kg. "U Oliho bylo vidět obrovské nasazení a touha po vítězství. Bohužel ve finále nestačil na svého soupeře z Tiché, avšak získal krásné druhé místo," potěšilo Adama.

Za starší žáky do 57 kg nastoupil Karel Langmajer. Ten po jedné výhře a dvou prohrách z turnaje vypadl. "Pro Káju to byly první závody po delší pauze, alespoň tedy mohl nasát soutěžní atmosféru. Posledním článkem naší sestavy byl Hryhorii Shuleppa. Ten na turnaji vystupoval jako rozhodčí. Od našeho klubu získává velikou pochvalu, protože je u něj vidět zlepšení turnaj od turnaje," uzavřel Lukáš Adam.

1. místo - Antonín Čechura

2. místo - Oleksii Soproniuk

3. místo - Jan Tesárek

8. místo - Matěj Kouba

10. místo - Karel Langmajer

