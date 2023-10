V sobotu se uskutečnil v Holýšově Holýšovský Pohár, kam se sjelo 127 zápasníků a zápasnic ze šestnácti oddílů. Zápasilo se opět v řecko-římském stylu. Zápas Stříbro vyslal výpravu sedmi závodníků - tří rozhodčích a dvou trenérů.

Holýšovský pohár. | Foto: archiv Zápas Stříbro

"K nejmenším u nás patřil Ondřej Sladký, který bojoval v kategorii přípravka B, ve váhové kategorii do 25 kg, v níž třikrát podlehl soupeři a vybojoval čtvrté místo," řekl trenér Zápasu Stříbro Lukáš Adam.

Na šestém místě skončil Jan Tesárek ve váze do 35 kg. "Honza zatím sbírá zkušenosti. Byly to pro něj druhé závody, a tak jsme s jeho výkonem spokojeni," dodal Adam.

V kategorii do 31 kg zápasil Jakub Kuvík, kterému však medailové příčky o kousek unikly, takže skončil čtvrtý.

V přípravce B ještě startoval Matěj Kouba, který zaváhal v rozhodujícím utkání o třetí místo.

"Druhou věkovou kategorii, kterou jsme obsadili, byla přípravka A. Do 31 kg byl nominován Oleksii Soproniuk. Jeho výkony a nasazení se nám velice líbily. Po dvou prohrách a jedné výhře obsadil třetí místo. Kategorii do 43 kg obsadil Jakub Sladký. Kuba to ve své kategorii neměl vůbec jednoduché, bojoval statečně, ale na medailová umístění to bohužel nestačilo a řadí se k ostatním s bramborovou plackou," konstatoval trenér.

Zlato pro oddíl Zápas Stříbro vybojoval Jan Hroch.

"Mezi ostatními jsme se neztratili a turnaj hodnotíme pozitivně. Chválíme také naše rozhodčí, kteří se po prázdninové pauze vrátili do svých rozhodcovských úborů a dohlíželi tak, aby všechna utkání probíhala v duchu fair-play. Všem bychom chtěli poděkovat za jejich výkony a bojovnost. Rodičům za pomoc s dopravou. Ostatním, kteří s námi z důvodu nemoci nebo zranění na závody nemohli odjet, přejeme brzké uzdravení," zhodnotil turnaj Lukáš Adam.

Výsledky:

1. místo – Jan Hroch

3. místo - Oleksii Soproniuk

4. místo - Ondřej Sladký, Jakub Kuvík, Matěj Kouba, Jakub Sladký

6. místo – Jan Tesárek

