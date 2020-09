Společně s tamním partnerským oddílem TJ Sokol Mariánské Lázně ho vedli trenéři obou klubů a zúčastnila se ho mládež všech věkových kategorií.

„Úhradu nákladů na stravování, dopravu, regeneraci, bazén, nájem tělocvičny a podobných věcí jsme řešili operativně na místě společně se zástupci mariánskolázeňského klubu, ale také nás spolufinancováním podpořilo Město Stříbro, za což jeho vedení samozřejmě děkujeme,“ uvádí jeden ze stříbrských koučů Tomáš Adam.

Kromě něj vedli tréninky na soustředění ještě Michael Janda, Bohuslav Pírka, Lukáš Adam, Jan Adam a za domácí klub Miroslav Pinc.

Zdroj: Zápas Stříbro z.s.

„Účast v Mariánkách byla opět hojná. Kromě našich bývalých a současných zápasníků se zúčastnili také borci z domácího mariánskolázeňského klubu. Tématem tréninků byla zejména práce s mládeží. To znamená jak děti zaujmout pro sport obecně i konkrétně pro zápas, tréninková zápasnická náplň, nábory nových členů, procvičování fyzických dovedností a podobně. Dále jsme se zaměřili na vylepšení techniky provádění chvatů, způsobu vedení boje na žíněnce a fyzické vytrvalosti. Hlavním cílem pak byla snaha o znovuzačlenění bývalých členů do našeho klubu a tím rozšíření řady trenérů. Vše proběhlo bez zranění v klidné a pohodové atmosféře. Podařilo se nám naplnit téma i cíl soustředění, borci byli spokojeni a dožadovali se opět opakování v příštím roce. Musím pochválit všechny, kteří zvládli tréninkovou zátěž a soustředění skutečně věnovali maximální úsilí,“ podrobně popisuje trenér Zápasu Stříbro Tomáš Adam.

STAŇ SE ZÁPASNÍKEM

Stříbrský klub by rád rozšířil své řady, a tak od září pořádá nábor. „Neváhejte a přijďte za námi do malé tělocvičny základní školy v Mánesově ulici. Kdykoliv v úterý nebo v pátek mezi 17 a 18.30 hodin. Součástí tréninku není jen zápas, ale i všeobecná příprava včetně míčových her, posilování a kruhových tréninků,“ láká nové zájemce starší šesti let další z koučů Lukáš Adam.