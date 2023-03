Jedním z nich byl Oleksii Sopeoniuk ve váze do 31 kilogramů, který dvakrát prohrál. I tak si od trenérů vysloužil velikou pochvalu za svoji bojovnost.

Dalším z výpravy byl Boris Gulej. Váha do 35 kg byla nejobsazenější váhová kategorie celého turnaje. "Borďa" v prvním utkání nepochopitelně zaspal, dokázal se ale vyhecovat ještě ke dvěma zápasům, ze kterých si připsal jednu výhru a jednu prohru.

Ve váhové kategorii do 43 kg Zápas Stříbro reprezentoval Antonín Čechura, který bez váhání své čtyři soupeře porazil na lopatky a odvezl si tak první místo.

Jan Hroch, další svěřenec a reprezentant Stříbrského zápasu, nastoupil ve váhové kategorii do 47 kilogramů. V této váze dvakrát vyhrál a svého přemožitele našel až ve finále. Z celkového počtu šesti lidí si tak odvezl krásné druhé místo.

Zastoupení měl oddíl i v mladších žácích. Byl jím Karel Langmajer. Startoval ve váze do 57 kg. Ze svých dvou soupeřů jednoho porazil a na druhého o kousek nestačil. Jeho vítězné utkání bylo zvládnuté jak technicky, tak i takticky a Karel Langmajer tak zvítězil po čtyřech minutách na body. Odvezl si tedy taktéž jako Honza krásné druhé místo.

Této velké ceny se zúčastnilo celkem 168 závodníků z 28 oddílů. Sjeli se zde reprezentanti Rakouska, Německa, Slovenska, Maďarska a České republiky. "Pro naše svěřence to byl první oficiální turnaj. Za nás i po menší kritice to borci zvládli na jedničku. Jsou vidět stále mezery které musíme na tréninku probrat a zapracovat do vedení bojů.Tímto všem borcům děkujeme za vzornou reprezentaci nejen města Stříbra, ale i našeho klubu Zápas Stříbro," řekl trenér Lukáš Adam.

1.místo - Antonín Čechura

2. místo - Jan Hroch

2. místo - Karel Langmajer

6. - 12. místo - Boris Gulej

6. - 9. místo - Sopeoniuk Oleksii

Autor: Zápas Stříbro