„Tento turnaj jsme pojali jako takovou rozcvičku po prázdninách. I tak naši kluci předvedli hezké výkony a jako bonus cinkla i jedna medaile,“ poznamenal trenér Zápasu Stříbro Tomáš Adam.

Nejmladší účastník byl Jakub Míšek (přípravka B do 28 kg), který i přes solidní výkony na žíněnce po dvou prohrách z turnaje vypadl.

Zlato vybojoval po třech výhrách Antonín Čechura (přípravka A do 47 kg). Velmi hezký výkon předvedl i Oleksii Soproniuk (mladší žáci do 35 kg), kterému o pouhé dva technické body utekl bronz. Nováčci David Šlajer (kategorie mladší žáci 52 kg) a Yehor Kramarenko (mladší žáci do 43 kg) stáli na závodní žíněnce teprve podruhé.

Na to, že tento memoriál byl velmi kvalitně obsazen, se ani tito nováčci neztratili a Yehor Kramarenko si dokonce připsal i jedno vítězství a celkově si tak odnesl čtvrté místo, stejně jako David Šlajer.

„Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným a rodičům za pomoc s dopravou. Klukům přejeme, ať se na ně na dalším turnaji usměje trochu více toho zápasnického štěstíčka, aby si tu medaili mohli na krk pověsit všichni,“ dodal trenér.

1. místo – Antonín Čechura

4. místo – Oleksii Soproniuk, Yehor Kramarenko, David Šlajer

10. místo - Jakub Míšek