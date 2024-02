Uplynulý víkend se na Kladně uskutečnil Memoriál Korycha a Zemana přípravek v zápase řecko-římském, který uspořádal tamní klub TJ Sokol Hnidousy-Motyčín. Ze Stříbra tentokrát odjela minivýprava kvůli velké marodce. Zápas Stříbro reprezentovali čtyři závodníci, jeden trenér a jeden rozhodčí.

Zápasníci Stříbra na memoriálu na Kladně. | Foto: Zápas Stříbro

První, nejmladší a nejlehčí závodník, byl Jakub Míšek, který startoval v kategorii přípravka B do 25kg. "Kuba měl celkem dvě utkání, kdy v prvním hezky zabojoval, ale na silnějšího a staršího soupeře však nestačil. Do druhého utkání už se nedokázal vyhecovat a po dvou prohrách z turnaje vypadl," popsal trenér Lukáš Adam.

Dalším zápasníkem v kategorií přípravka B, ale do 35 kg, byl Jan Tesárek. "Honza v prvním utkání zaváhal a tím ztratil šance bojovat o zlatou medaili. Nicméně se v něm probudila duše bojovníka a zbytek turnaje byl obrovským překvapením. Další tři soupeře totiž dokázal jednoznačně porazit a vybojoval zasloužený bronz," potěšilo trenéra oddílu Zápas Stříbro.

Do vyšší věkové kategorie byl nominován Matěj Kouba, který nesplnil váhový limit pro kategorii do 43 kg, a tak startoval mezi borci do 47 kg. Jenže v této kategorii dvakrát prohrál a z turnaje vypadl.

V této váhové kategorii závodil i Antonín Čechura. "Tonda jednoznačně porazil své čtyři soupeře a odvezl si krásné první místo," radoval se Lukáš Adam.

Zápasníci Stříbra se kladenského memoriálu zúčastnili poprvé. Podle Adama patří mezi ty "lepší". "Sjelo se zde celkem 123 závodníků z Čech, Německa a Polska. Byl to pro nás po dlouhé době soutěžní den, zhruba od půlky prosince. Kluci si nevedli vůbec špatně, nicméně je vidět, že máme stále co zlepšovat," uzavřel Lukáš Adam.

