Zápas Stříbro v sobotu uspořádal v kulturním domě turnaj ve volném stylu jako součást oblastní ligy Plzeňského a Karlovarského kraje. Turnaj byl uspořádán na památku bratrů Goldobinů, bývalých trenérů a zakládajících členů stříbrského zápasu. „Bratři Goldobinové jsou dodnes velkým vzorem a v jejich duchu se nese náš klub i nadále,“ dodal Michael Janda, předseda klubu. Turnaje se zúčastnilo 66 dětí z Plzeňského a Karlovarského kraje. Při slavnostním nástupu přivítal Michael Janda i čestné hosty z rodiny Goldobinů - syna, dceru, vnučku a pravnoučka.

Turnaj Memoriál bratrů Goldobinů. | Foto: Zápas Stříbro

O rozhodování bojů se postarali Michal Vokurka (Zápas Stříbro), Hryhorii Shuleppa (Zápas Stříbro), Václav Pařík (Slavoj Plzeň). V roli hlavního rozhodčího vystupoval bývalý předseda Svazu Zápasu ČR Belo Svitek (Teplice). „Jsme velice rádi, že se po zhruba deseti letech vrátil zápas do stříbrského kulturního domu,“ dodal jeden z trenérů Zápasu Stříbro Tomáš Adam.

Kvůli velké marodce se do soutěže zaregistrovalo pouze pět zápasníků Zápasu Stříbro z jedenácti nominovaných. Prvním z nich byl Jan Tesárek, který obsadil váhovou kategorii do 35 kg. Po jedné výhře a jedné prohře musel ze soutěže odstoupit kvůli zranění. I tak obsadil krásné čtvrté místo.

Antonín Čechura ve váhové kategorii do 43 kg obsadil 1. místo. Mladší žáky zastoupil Oleksii Soproniuk, který s přehledem porazil soupeře a získal zlatou medaili ve váze do 31 kg. Nováčkem na soutěžní žíněnce byl Kramarenko Yehor. Ten si nevedl vůbec špatně. I přestože dvakrát prohrál, získává od trenérů pochvalu za bojovnost, kterou předvedl. Nejstarším členem výpravy byl Karel Langmajer startující v kategorii starších žáků do 57 kg. Ten získal stříbrnou medaili.

Zápas Stříbro získal kompletní medailovou sbírku

„Výkony našich borců, až na Soproniuka, hodnotíme i přes získané medaile, jako velmi slabé. Kluci mají natrénováno daleko víc, než tentokrát předvedli. Nevím, jestli to zavinila nervozita z domácího prostředí nebo prostě jen špatná konstelace hvězd,“ dodal jeden z trenérů.

"Velkou zásluhu na pořádání turnaje mají rodiče a bývalí členové, kteří nás v tom nenechali a přiložili ruku k dílu. Ať už to byla pomoc s dopravou, ozvučením, rozhlasem, skládáním žíněnky apod. Po celou dobu byl přítomen také odborný zdravotnický dozor, kterému také velice děkujeme. Celý turnaj se uskutečnil za podpory města Stříbra a Národní sportovní agentury (NSA)," vyzdvihl Tomáš Adam.

Zápasník Čechura vyhrál memoriál na Kladně, Tesárek získal bronz

S přispěním Lukáše Adama