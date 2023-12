Zápasníci agilního oddílu Zápas Stříbro se o víkendu vydali na čtvrté kolo oblastní ligy, které hostila sokolovna v Mariánských Lázních. Ve městě obdařeném léčivými prameny a jedinečnou lázeňskou atmosféru se tentokrát zápasilo ve volném stylu a nechyběli tam ani Stříbrští, i když vinou nemocí se k soubojům vypravila pouze jedenáctičlenná výprava, která se skládala z pěti závodníků, dvou trenérů a tří rozhodčích.

Zápasníci oddílu Zápas Stříbro v Mariánských Lázních. | Foto: Zápas Stříbro

V kategorii přípravky B startovali ve váze do 35 kg Jan Tesárek a Jakub Kuvík. „Oba kluci si připsali jednu výhru a jednu prohru. Kvůli vzájemné porážce v této váhové kategorii rozhodoval až počet získaných bodů. Jakub Kuvík tím získal první místo, Jan Tesárek třetí," uvedl Lukáš Adam, jeden z trenérů Stříbra.

V kategorii přípravky A zápasil Oleksii Soproniuk, který byl pro neobsazenou váhovou kategorii do 31 kg posunut o váhu výše, a to do 35 kg. „Oli s přehledem všechna svá utkání vyhrál a skončil první," potěšilo kouče. Jan Hroch a Antonín Čechura bojovali ve váhové kategorii do 47 kg. „Oba kluci předvedli bojový výkon, ovšem vítěz musí být jen jeden, a tím se stal Tonda Čechura. Honza Hroch tím pádem obsadil druhé místo," popisoval Lukáš Adam.

„Chtěli bychom rozhodně vyzdvihnout výkon Oliho Soproniuka, který využil volnostylařských technik, které jsme trénovali před těmito závody. Za odvedenou práci děkujeme i našim rozhodčím, kteří celý turnaj v Mariánských Lázních skvěle řídili. Jmenovitě Janovi Plzákovi, Michalovi Vokurkovi a Hrihoriiovi Shuleppovi," děkoval Lukáš Adam.

Zápasníci oddílu Zápas Stříbro.Zdroj: Zápas Stříbro

„Všem zápasníkům našeho oddílu, kteří se letos zúčastnili závodů, tímto velice děkujeme. Nyní přepneme na vánoční mód a všichni si odpočineme. Poděkování patří i našim trenérům za trpělivost a odvedenou práci. Na dalších trénincích se sejdeme v lednu a začneme se připravovat na další sezonu," doplnil závěrem.

