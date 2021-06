Depo závodních strojů bude na letišti v Kříženci. V sobotu se odjedou čtyři tréninky na obou tratích a v neděli čtyři závodní jízdy na obou tratích.

Do závodu je možné se registrovat na webu: www.automotosportosek.cz

„Svoz aut vyjede z depa a přesune se pomalu do prostoru startu po trati číslo 2 (Caltovský mlýn-letiště Kříženec). Poté odstartuje na trať číslo 1 (Caltovský mlýn-Vysoké Jamné) po dojetí do cíle v obci Vysoké Jamné celý svoz počká na všechny jezdce do dojetí do cíle. Celý svoz se bude vracet po trati číslo 1 do prostoru startu, kde pak odstartuje na trať číslo 2 (Caltovský mlýn-letiště Kříženec) a po projetí do cíle zamíří jezdec rovnou do prostoru depa. Start je pro obě tratě stejný,“ informoval organizátor Vladimír Krejčí.

Maximální počet účastníků bude 100 jezdců. „Závod nemá obdoby a nikdo nikdy nejel na dvou tratích zároveň,“ dodal Krejčí. Pokud jezdec bude potřebovat dolít palivo. bude moci to udělat v prostoru startu.