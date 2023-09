V neděli se v Kladrubech uskuteční devátý ročník závodu Kladrubská pětka. Start je v 11 hodin na fotbalovém hřišti v Kladrubech. Registrace je do sobotních 20.00 hodin na adresu vladislav.moravec@seznam.cz (startovné 70 Kč) nebo na místě před závodem od10.00 do 10.45 hodin za startovné 100 korun. Závod je součástí seriálu Běžec Tachovska 2023.

Loňský závod Kladrubské pětky. | Foto: Monika Šavlová, Lucie Stahlová

Závodníci poběží jeden pětikilometrový okruh kolem kladrubského kláštera. Pět nejrychlejších mužů a pět žen v absolutním pořadí dostanou finanční prémii. Občerstvení bude zajištěno. V rámci akce bude tombola o pět dortů.

Zkrátka nepřijdou děti do 14 let, které budou mít svůj závod. Podle věku poběží od 30 do 800 metrů. Start dětského závodu je naplánován od 10 do 10.40 hodin na fotbalovém hřišti v Kladrubech. Registrace je možná do sobotních 20 hodin na e-mailovou adresu kladrubska.petka@gmail.com (uveďte jméno dítěte, rok narození a klub) nebo na místě před závodem od 9.15 do 9.45 hodin. Předem registrované děti startovné neplatí, registrace na místě: 40 Kč (od 6 let výše). Děti do 6 let závodí bez registrace, startovné neplatí, budou volány na start podle ročníku narození.

