Náročná trať plná bahna sportovce vůbec neodradila, naopak všichni byli rádi, že oproti loňskému ročníku vůbec neprší. „My víme, že je ta trať náročná, blátivá, ale je krásná, což tu od našich sportovců slyšíme. Letos nám počasí opravdu přálo a lidé přišli, hlavní závod se vydařil, i když jsme přece jen byli zaskočeni, že se nám část běžců vrátila poštípaná od sršňů a moc nás to mrzí. Ale jste skvělí, že jste to dali. Korunky upotřebíme na zvětšení našeho útulku a potřebné věci. A moc děkuji,“ vzkazuje všem Gabriela Jägerová, vedoucí útulku U Šmudliny v Tachově.

Podpořit přijela také Marcela Bečvářová z Chebu. „Mně se tento závod líbí, je to pěkný běh přírodou. Pomohu dobrému účelu, nasbírám si tu body do soutěže o Běžce Tachovska a potkám se se spoustou přátel,“ uvedla běžkyně z Chebu.

V kategorii žen do 39 let běžela také Alena Bernášková, která byla třetí. „Trať byla šílená, kopcovitá, rozbahněná a přece skvělá. Přijde mi to jako dobrý nápad, takový běh pro podporu útulku. A potkám tu známé, zaběhám si. No a měla jsem štěstí, běžela jsem tak rychle, že jsem mezi tím sršním rojem proběhla, ani mě nestihli štípnout,“ smála se Bernášková.

Výsledky: Muži do 39 let: 1. Oplt (Kilpi Kome Klub), 2. Šemotl (AC Mariánské Lázně), 3. Havlíček (Osmáci.cz). 40 – 49 let: 1. Vrška (Rozběháme Tachovsko), 2. Křížek (Planá), 3. Novotný (Rozběháme Tachovsko). 50 – 59 let: 1. David (Stříbro), 2. Manda (Rozběháme Tachovsko), 3. Kucik (SV Stříbro). 60 – 69 let: 1. Macák (SV Stříbro), 2. Bečka (Lísti M/L). Nad 70 let: 1. Kubal (Stod), 2. Šůcha (SV Stříbro), 3. Bartoš (Rozběháme Tachovsko). Ženy do 39 let: 1. Müllerová (TJ Baník Stříbro), 2. Opltová (New Roll Runners), 3. Bernášková (Osmáci.cz). 40 – 49 let: 1. Vančurová, 2. Bláhová (SV Stříbro), 3. Siglová (Cheb). Nad 50 let: 1. Kučíková (SV Stříbro), 2. Sihelská. Canicross, muži: 1. Houdek (Adopce má smysl!!!), 2. Kodl (Technická smečka), 3. Nejedlý. Ženy: 1. Janovcová (Adopce má smysl!!!), 2. Perglerová, 3. Mayerová.

Martina Sihelská