Loni to pořadatelům z Atletiky Tábor neklaplo, letos již výjimka ze zákazu konání hromadných akcí vyšla. Řeč je o atletickém krosovém šampionátu mládeže, který se uskutečnil v cyklokrosovém areálu Komora v Táboře.

Jedinou dosavadní možnost startovat v letošní osekané krosové sezoně využili i atleti Baníku Stříbro.

O cenné kovy a co nejlepší umístění se bojovalo na kilometrovém travnatém okruhu a aprílové počasí si tentokrát vybralo tu přívětivější stránku. Běžci se tak dočkali i sluníčka a teplejšího počasí než na které byli zvyk-lí z jarní přípravy. Pro bezproblémový průběh akce byly vyžadovány negativní výsledky PCR testu, nepřítomnost diváků a i omezený přístup koučů.

Trenéři Baníku Stříbro do boje vyslali pět reprezentantů klubu, čtyři chlapce a jednu dívku. Největšího úspěchu dosáhli bratři Špirochovi, kteří ve svých kategoriích obsadili osmé a desáté místo a ze všech oddílů napříč Plzeňským krajem byli suverénně nejrychlejší.

Starší Jiří Špiroch v početném šestasedmdesátičlenném startovním poli dorostenců figuroval stále na předních pozicích a s časem 14:07 min. nakonec finišoval na čtyřkilometrové trati osmý. Na sedmnáctém místě proťal cílovou fotobuňku ještě nedávno jeho stříbrský oddílový kolega Michal Pergler, který přestoupil do AC Domažlice k trenéru Petru Konopovi . Na 48. místě doběhl další Stříbřan Adam März. Hlavním zaměřením sprinter Miroslav Houžvička závod nakonec nedokončil.

Ondřej Špiroch se v kategorii mladších žáků na kratší trati vešel s časem 7 minut 50 vteřin na konec elitní desítky a jediná zástupkyně dívek ve stříbrské výpravě Tereza Burlová doběhla mezi stovkou starších žákyň na osmatřicáté pozici.

„Bohužel na MČR neodjela celá výprava, jelikož podmínky pro účast byly relativně přísné. I přesto, že počet startujících byl vysoký a dostat se na šampionát nebylo příliš náročné, tak podmínka absolvování PCR testu namísto dříve v halové sezoně povoleného antigenního testu některé atlety odradila. I přesto ale do Tábora odjela pětice našich svěřenců,“ prozrazuje trenérka Adama Märze a Miroslava Houžvičky Veronika Matulková.

Druhý ze stříbrských koučů Alexandr Matulka byl s výkony svých svěřenců spokojený: „Osmé místo Jirky Špirocha je další skvělý milník v jeho atletické kariéře. V Třinci na MČR žactva také obsadil osmé místo na 1500 metrů překážek, ale tento rok je ještě mladším dorostencem a má další rok a půl v této kategorii před sebou. Jeho mladší bratr Ondra Špiroch skončil desátý a pro něj to byla celkově druhá účast na MČR. Ondra je druhým rokem mladší žák a to nejlepší ho ještě bude čekat, proto je také jeho velkým vzorem starší brácha. Tereza Burlová byla jediná dívčí zástupkyně ze Stříbra a se svou tratí se prala od začátku až do konce, ty tři kilometry byly opravdu náročné, ale 38. místo je pro Terku jistě uspokojující. Její hlavní disciplínou je totiž 800 metrů na dráze.“

I Veronika Matulková zhodnotila své svěřence: „Dorostenec Adam März se poprvé podíval na MČR, závod dokončil zhruba v polovině startovního pole, a je proto velice spokojený. Tento start mu dodal motivaci do dalších tréninků. Jeho kolega Miroslav Houžvička závod bohužel nedokončil, ale účast na MČR v přespolním běhu byla pro něj pouze doplňkovou disciplínou, jelikož je to především sprinter na 100 a 200 metrů.“

Výsledky:

Dorostenci (76 běžců):

1. Ondřej Gajdoš (AC Slovan Liberec) 13:24 min., 2. Nikodem Mitrenga (TJ TŽ Třinec) 13:25 min., 3. Pavel Vinduška (Atletika Stará Boleslav) 13:29 min. … 8. Jiří Špiroch (Baník Stříbro) 14:07 min. … 17. Michal Pergler (AC Domažlice) 14:27 min. … 48. Adam März (Baník Stříbro) 16:20 min. … DNF Miroslav Houžvička (Baník Stříbro) …

Mladší žáci (78 běžců):

1. Matyáš Kocman (TJ Lokomotiva Břeclav) 07:11 min., 2. Jiří Miler (AC Mladá Boleslav) 07:22 min., 3. Prokop Sebránek (AK Bílina) 07:29 min. … 10. Ondřej Špiroch (Baník Stříbro) 07:50 min. …

Dorostenky (68 běžkyň):

1. Kateřina Hadravová (AC Česká Lípa) 11:03 min., 2. Aneta Kučerová (Atletika Benešov) 11:19 min., 3. Ema Klimentová (AK Šternberk) 11:24 min. … DNS Martina Záveská (Baník Stříbro) …

Starší žákyně (100 běžkyň):

1. Eliška Koletová (AC Hvězda Pardubice) 11:29 min., 2. Kateřina Štěpová (Atletika Jižní Město) 11:38 min., 3. Adéla Holubová (Sokol České Budějovice) 11:51 min. … 38. Tereza Burlová (Baník Stříbro) 13:36 min. …