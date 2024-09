„Je to hustý mít kompletní sbírku olympijských medailí. Je to boží,“ vyprávěl David Kratochvíl pár minut po bronzovém závodě do kamer České televize. „V neděli jsem po bronzu na znaku v nadsázce říkal, že by bylo pěkné přidat ještě bronz a je to tady, přání se vyplnilo. Jsem ohromně spokojený a šťastný,“ doplnil 16letý plavec z Tachovska.

O lepší výsledek v úterním polohovém závodě přišel zřejmě na třetím prsařském úseku. „Už předtím se mi nepovedla obrátka, skoro jsem zastavil. A pak přišla prsa, ty úplně nesnáším, ale v polohovce se plavou, tak se nedá nic dělat. To možná rozhodlo,“ říkal David Kratochvíl s úsměvem na rtech.

Na závěrečném kraulovém úseku se snažil ztrátu stáhnout nebo alespoň uhájit třetí místo. „Dal jsem do toho všechno. I jsem si trošku zařval do vody, protože to strašně bolelo. Dojel jsem to, ve svém druhé nejlepším čase,“ dodal chvilku poté, co na paralympiádě v Paříži zkompletoval medailovou sadu.

„To je parádička,“ usmíval se. „Tohle jsem si ani nevysnil. Možná jsem měl vzadu v hlavě, že mám na medaili, ale tohle…,“ zasnil se Kratochvíl. „Vím, že i ostatní kluci neskutečně makají, dávají do toho všechno, zvlášť v roce paralympiády. Každému bych přál medaili a jsem strašně šťastný, že se to povedlo právě mně,“ uzavřel televizní rozhovor.

Ale nikoliv účinkování v Paříži, kde ho ještě čekají závody na 100 metrů prsa a motýlek.