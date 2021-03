Otužování prožívá velký boom. U vodních ploch je nyní možné se setkat s koupajícími se jednotlivci, partnerskými dvojicemi, celými rodinami či skupinami otužileckých nadšenců. Tak je to také u Darkovského moře na okraji Karviné.

Jedna taková skupina se pravidelně schází každou neděli v 8 hodin. Jsou to lidé různých profesí, můžete se například setkat s evangelickým knězem, kriminalistou, ředitelkou mateřské školy, dentální hygienistkou či s důchodci, kteří vás překvapí skvělou fyzickou a psychickou kondicí.

Co je přivedlo k otužování?

Skupina vznikla spontánně, existuje již třetím rokem. Tady jsou názory některých z nich, na to, co je přivedlo k otužování a zda pociťují pozitivní účinky.

Peter "Pedro" Ondruch se otužování věnuje 4 roky a říká: „Otužovat jsem se začal poté, kdy jsem závažně onemocněl. Cítím velmi pozitivní účinky na svůj organismus. Otužování výraznou měrou přispělo k posílení imunity, přispělo ke změnám stavu výsledků a hodnot krevního obrazu při kontrolních odběrech spojených s onemocněním."

Podobný časový úsek otužování má za sebou také Milan Horváth: „Otužuji se 5 let, začal jsem, abych si dokázal, že to dokážu. Pozitivní účinky pociťuji. Mám posílenou imunitu, míjí mne nachlazení a pět let nevím co je rýma… A také fajn pocit po koupeli."

Šárka Králová se otužuje necelé dva roky. Na otázku "proč s tím začala", odpovídá: „Koncem ledna 2019 jsem odřela auto o sloupek branky, zajistila jsem opravu v servisu a byla ráda, že cesty do práce i z práce jsem na pár dnů nemusela trávit v autobuse, ale v autě s kamarádem z mládí. Během cesty jsem si vyslechla samé superlativy na otužování, kterému se Jiří začal nadšeně věnovat. Jedno odpoledne jsem se jela podívat, jak probíhá v praxi. Zapnutá po krk se šálou a v rukavicích jsem mrzla u břehu Karvinského moře a nevěřícně koukala na to, že je možné se svléknout do plavek, jít do vody s tenkou krustou ledu, poté se vyválet ve sněhu a mít z toho radost! To bylo vážně hodně divné, zebaly mne nohy a upřímně jsem byla ráda, že podívaná brzy skončila," zmiňuje a pokračuje.

Začínala jsem vlažnou vodou a končila studenou

„Po nějaké době jsem si na scénu u vody vzpomněla, když jsem měla mizernou náladu a říkala si, jak ji změnit, ať nešířím dusno. Koukla jsem na sprchovací kout a dostala nápad dát si studenou sprchu. Při první jsem se klepala jak ratlík, ale pak jsem měla pocit, že se cítím více uvolněná, chmury jsou menší a nálada se zlepšuje. Od té doby jsem sprchování začala praktikovat každé ráno i večer. Začínala jsem vlažnou vodou a končila studenou. Úžasný zážitek jsem měla v září 2019, kdy jsem byla poprvé plavat v Darkovském moři. Byla jsem nadšená, jak je voda teplá a čistá! Jsem člověk činu, zbývalo jen vymyslet, jak zařídit, abych se mohla chodit koupat pravidelně ráno alespoň jednou týdně po celý rok a bylo nás víc. Na sociálních sítích jsem pátrala po lidech, kteří by se přidali. Díky tomu jsem se seznámila s partou stejných nadšenců jako já."



Šárka Králová pociťuje pozitivní účinky otužování jak v rovině fyzické, tak i psychické. „Každé ráno začínám studenou sprchou. Doporučuji všem, je to skvělý start do nového dne. Po sprše si připadám jak po ranní rozcvičce. Celoroční koupání v Darkovském moři mi navíc přináší i umělecký zážitek - například, když je mlha jako v Pupendu, jasno s výhledem na Javorový nebo zrovna vychází slunce. Tyhle dojmy nikdy nezklamou. Začátečníkům doporučuji jít na otužování pozvolna. Začít vlažnou a posléze studenou sprchou doma a v půlce jara přijít mezi nás – každou neděli v 8 ráno na lokalitu Darkovské moře. Otužování je podle mě o dechu a hlavě, stačí si připustit, že studená voda není strašák."

Mezi otužilé ženy patří také Jana Gawlasová. „Téměř celoživotně se sprchuji studenou vodou. Osobně jsem tedy nepodlehla dnešnímu modernímu trendu otužování. Hledala jsem jen partu otužilců, kteří se koupou ve volné přírodě, a tu jsem našla tady na Karvinském (Darkovském) moři a jsem vděčna, že mě tito nadšenci vzali mezi sebe. A proč jsem s tím začala? Když spojíte do jednoho chladnou vodu, dýchání a pozitivní nastavení mysli, dostanete svou duši do jiné (páté) dimenze a pocítíte hluboké vnitřní štěstí." Jana Gawlasová také přiznává, že všeobecně známých pozitivních účinků pociťuje celou řadu a u ní především vyplavené hormony štěstí (endorfiny) způsobují uvolněný smích a následnou vnitřní spokojenost.

Neskutečné, drsné, hrdinské, okouzlující

Anna Folwarczny je poslední zpovídanou otužilou ženou. „Otužuji se od prosince 2019 a tehdy jsem poznala Pedra a samozřejmě spoustu dalších pozitivních lidí. Neexistuje na to jeden logický důvod. Inspirací pro mě byl mnoho let zpátky jeden muž, kterého jsem viděla, jak plave v zimě v Baltu. Bylo to pro mě neskutečné, drsné, hrdinské, okouzlující. Bylo to prostě rozhodnutí srdce, které se pak přemístilo do mysli a čekalo jenom na tu správnou příležitost. Každopádně jsem věděla, že chci mít svoje poprvé u moře. Samozřejmě s časem se přidal také důvod zdravotní a to omezit příjem léků na astma."

Anna se k otužování také takzvaně probojovala, ale účinky jsou pro ni skvělé. „První sezonu jsem trošku "odflákla", protože mi začaly otékat ruce, nohy a zvýšil se mi tlak, a proto jsem otužování neabsolvovala pravidelně. Nicméně i přes ty nepříznivé projevy těla, pro hlavu a duši to byla neskutečná euforie. Nejde to srovnat s ničím. Samozřejmě si myslím, že na zvýšení tlaku měly vliv jiné faktory než studená voda. Pokud jde o astma, asi je to moc krátká doba, ale i tak můžu říct, že jsem nebyla tolikrát za rok nemocná jako bývám obvykle a každopádně častěji se mi podařilo dostat pod kontrolu náběh na zánět průdušek. Další věc, kterou pozoruji, je to, že mi nemrznou tak často chodidla jako v minulosti. Teď je to obráceně, mám je častěji horké. Netušila jsem, že ten můj původní, megalomanský sen koupat se v zimě v moři se vyřeší takovým způsobem, že se nebudu muset stěhovat na sever Polska, ale stačí si zajet jenom za humna do Karviné," prozrazuje na závěr se širokým úsměvem.

JIŘÍ HANZEL