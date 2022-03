Deníku to sdělil jednatel společnosti Jiří Sedláček. "V roce 2020 jsme měli bezprecedentně nízkou komoditní cenu plynu. To se již nebude opakovat. A to ponechávám bez komentáře současný vývoj. To, že je cena tepla oproti předchozímu roku vyšší, má dva důvody. Prvním je podstatně studenější zima zejména v prvních pěti měsících roku 2021 a druhým důvodem je právě vyšší komoditní cena plynu. Oba faktory se na zvýšené ceně podílejí zhruba stejným vlivem," uvedl.

Jak se ale dále vyjádřil, občan toto zvýšení téměř nepocítí. "Bavíme se o zvýšení kolem 500 korun na byt za rok. Rád bych připomněl, že před 10 lety jsme měli cenu téměř o 100 korun za GJ vyšší. Bylo by dobře, aby si občan uvědomil, že cena tepla 565 Kč/GJ, to je 2,034 Kč/kWh. Ať se každý podívá na fakturu za elektřinu a porovná si."

Pro letošní rok má SMÚT vykalkulovanou cenu tepla 575 korun za jeden GJ. Jak jednatel společnosti vysvětlil, tato cena je postavená na již dříve zajištěné ceně zemního plynu u dodavatele. "V současné době mě mrzí vývoj kurzu koruny vůči euru, protože máme cenu dohodnutou v eurech. Bylo velmi příjemné, když se cena v lednu počítala z kurzu 24,50 korun ta euro."

Záchranná služba Royal Rangers přiváží z Ukrajiny handicapované

Společnost si vytvořila pro příští tři roky cenový polštář. "Pokud nás více nezasáhne válka v Ukrajině, tak by mělo platit to, co máme zasmluvněno pro rok 2022, 2023 a 2024. Máme vytvořen tříletý cenový polštář a budeme věřit, že se současný bláznivý vývoj uklidní. Dost je těch obrovských zbytečných materiálových škod a lidského utrpení," uvedl Sedláček.

Cena tepla podle aktuálních cen na spotových trzích by podle jeho slov vypadala šílené. "Představte si, že například 18. února se nabízela cena za 1 MWH plynu za cca 2000 Kč jen v komoditě a 3. března již za téměř 5000 Kč. Když použijeme cenu 2000 Kč (tato cena se již používá v běžných cenících pro obyvatelstvo k individuálnímu vytápění), tak by cena tepla při jinak nezměněných parametrech činila pro loňský rok 1100 Kč/GJ a při ceně plynu 5000 Kč by to bylo 2350 Kč/GJ. Tedy na byt namísto současných cca 13 tisíc korun by to bylo kolem 25 tisíc, nebo dokonce kolem 50 tisíc korun za byt a rok," vysvětlil jednatel s tím, že existují teplárny, či města nebo odběratelé, kteří nemají nakoupeno za levné ceny.

Spejbl a Hurvínek vystoupí v Plané s nezvaným hostem

"Věřím, že zvítězí rozum a až ten náš „cenový polštář“ využijeme, tak se snad zase budeme rozhodovat v přijatelných cenových parametrech. Když se ohlédnu zpět, tak v posledních pěti letech jsme si žili v poklidném energetickém rybníčku a profitovali jsme z levných cen energií. Občas zafoukalo a udělala se nějaká vlnka nebo se rybník krátkodobě rozbouřil při silném větru. Teď však přišlo tsunami," uzavřel.