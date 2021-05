Hotely, penziony a další ubytovací zařízení se v rámci další vlny rozvolnění otevřou v pondělí 24. května. Majitelé a provozovatelé hotelů příští týden přivítají první zákazníky. Obavy jim zatím dělá špatné počasí. Letošní letní sezonu však očekávají silnou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Majitel železnorudského hotelu a pivovaru Belveder František Strnad Deníku řekl, že hotel se navzdory rozvolnění otevře pro ubytované až příští čtvrtek. „Otevíráme díky tomu, že se přihlásili lidé na ubytování. Pokud by se hotely neotevřely a fungovaly by pouze zahrádky, zůstali bychom zavření. V Rudě totiž není ani noha a za současného počasí, kdy prší a venku je maximálně 10 stupňů, by venku nikdo nevydržel,“ vysvětlil hoteliér s tím, že od pondělí nastoupí do hotelu zaměstnanci, kteří budou uklízet a na hosty se připravovat.