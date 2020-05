Samozřejmostí jsou předepsaná opatření pro personál i zákazníky. "Pro zákazníky máme jednorázové pláštěnky a jednorázové ručníky. My sami používáme jednorázové rukavice," řekl Deníku. Další předepsanou nutností jsou roušky a ochranné štíty. "Práci se štítem jsem si zkusil a musím říct, že je to celkem přítěž. Problém je v tom, že se štít zamlžuje, navíc jak je zaoblený, tak se láme světlo. A samozřejmě se v něm špatně dýchá," popsal kadeřník a dodal, že ještě horší viditelnost nastává, když se zapne vysoušeč vlasů.

To jsou ovšem podle jeho vyjádření problémy, na které je třeba si zvyknout. Do práce, ačkoliv kvůli zmíněným opatřením se smíšenými pocity, se přesto těší. "Dobu, kdy jsme museli mít zavřeno, jsme využili maximálně. Provedli jsme generální úklid. A to tak generální, že jsme pečlivě vyčistili a vydezinfikovali také strop našeho salonu," uvedl. "Po zápřahu, který máme v běžné otevírací době, jsem si v týdnech během nuceného uzavření ale docela odpočinul," dodal s tím, že využil také možnosti požádat o státní pomoc ve výši 25 tisíc korun.

Diář s objednávkami je nyní na další týdny prakticky zaplněn. "Lidé se hromadně začali objednávat poté, co se dozvěděli termín, kdy budou mít kadeřnictví opět otevřeno. Do konce května máme naobjednáno a víceméně plno. Do budoucna uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, jestli třeba nebudou mít někteří zákazníci strach z užšího kontaktu, který u služeb našeho typu je," uzavřel.