Snaží se udržet celý personál, ale spoléhají na peníze od státu i na návrat věrných návštěvníků.

Na náhlé uzavření se nemohli připravit a tak udělali velké objednávky na víkend. „Příjemné to nebylo, člověk v té chvíli neví, co se děje. Pro mě byl problém, že úplné zastavení provozu proběhlo s okamžitou platností v sobotu a nebyla šance se na to připravit. Měli jsme jako vždy velkou objednávku zboží na víkend, ale v sobotu už jsme otevřít nemohli. Kdyby to bylo oznámeno alespoň den předem, můžou se třeba dočepovat načaté sudy a rozhodně bych neobjednával čerstvé saláty a zeleninu,“ řekl Chmelík.

Přesto, že šlo o velký výpadek tržeb, rozhodli se nepropustit ani jednoho zaměstnance. Doufají ale ve finanční pomoc státu. „Rozhodli jsme se to zvládnout, vážíme si všech kolegů, trvalo nám dlouho team vybudovat do současné podoby. Nicméně kalkulujeme s částečnou podporou státu s mzdami zaměstnanců. Bez toho si raději nechci představovat, jak by to mohlo dopadnout. Samozřejmě mi přijde divné, že máme povinnost platit zaměstnancům plnou mzdu a stát nás, za pro mě nejasných pravidel, podpoří jen částečně,“ posteskl si Chmelík.

PRODEJ PŘES OKÉNKO BY SE NEVYPLATIL

V návaznosti na pomoc od státu nespustili ani prodej jídla přes okénko, jako to udělali některé restaurace. „Uvažovali jsme o tom, ale vzhledem k počtu dvaceti zaměstnanců, to nedává smysl ani z hlediska bezpečnosti, ani ekonomicky. Jak už jsem zmínil, kalkuluji s částečnou podporou náhrady mezd a na tu bychom nárok neměli, pokud bychom vykázali byť malou tržbu. Je třeba se zamyslet, jestli ten systém je nastaven správně,“ řekl provozovatel, který vítá, že se 11. května otevřou alespoň letní zahrádky.

Doufají, že si jejich zákazníci k nim opět najdou cestu. „Co se týká ztrát, tak jde hlavně o mzdy či jejich část, odvody státu a zkažené zboží. Ušlý zisk vzhledem k situaci neberu v úvahu. Zřejmě nejpodstatnější věcí ale bude, jestli se zákazníci vrátí ve stejném počtu, jako před karanténou a jestli budou mít vůbec dostatek prostředků na návštěvu restaurace,“ uzavřel Chmelík.