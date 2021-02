V úterý to připustil také ministr zdravotnictví Jan Blatný, který chce, aby obsluha v obchodech měla respirátory. Zákazníkům postačí roušky. Vláda by měla rozhodnout v pátek.

Podnikatelé se na otevření připravují, někteří už jsou nachystaní. „Jsme připraveni. Máme roušky i dezinfekce,“ uvedl majitel plzeňského hodinářství Oldřich Staník.

Třicetileté výročí od založení firmy a otevření obchodu si letos připomíná Antonín Charvát, který v Tachově vlastní klenotnictví Zlatý orel. Slavit ale moc nemůže, obchod je uzavřen a majitel s napětím čeká, kdy bude moci otevřít. "Připraveni na otevření jsme už skoro tři měsíce, můžeme otevřít ze dne na den. Otázka ale je, co nám dovolí," řekl Deníku. "Samozřejmě bych měl rád otevřeno, vládní opatření mne výrazně omezují na zisku a na podnikání, ale rozhodnutí a všechna související nařízení respektuji," dodal.

Na otevření se těší i provozovatelka Vendula Šipošová obchodu Šifra Móda v Klatovech. Přiznává, že na ně mělo uzavření zásadní dopad a i nyní budou otevírat s obavami. „S kolegyní jsme uzavření jako obchod s textilním zbožím pocítily hodně, bylo to velice dlouhé, musely jsme uzavřít jednu provozovnu. Vlastně nás stát uzavřel v době, kdy máme nejsilnější měsíce. A jestli jsme rády, že se otevře? Spíš máme strach, máme narvaný obchod zbožím, jelikož se kontrakty dělají i rok dopředu a tudíž se zboží muselo odebrat, i přes danou situaci, dodavatelé taky musely nakoupit materiály a ušít to. No a teď budeme čekat zda se vše prodá, zda budou zákazníci chodit a nebudou mít stále strach,“ řekla Deníku Šipošová.

Na otevření obchodů už netrpělivě čeká i Plzeňanka Irena Halířová. „Chci si koupit novou postel, ale to je zrovna věc, která se po internetu vybírá špatně. Potřebuji je vidět a vyzkoušet, jak je třeba vysoká a podobně,“ popisuje Plzeňanka. Říká, že hned jak se otevře, objede několik obchodů. „Nechci riskovat, že to nestihnu, než zase zavřou,“ dodala.

Podle hygieniků však není v současné době vhodné kvůli kritické situaci v kraji obchody otevírat. "Jestli se mají od pondělí otevřít, tak Pán Bůh s námi,“ řekl Deníku ředitel Krajské hygienické stanici v Plzni Michal Bartoš.