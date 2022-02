„Nápad mít vlastní střelnici u mě vznikl v dětském věku při hrách na indiány a kovboje nebo na četníky a zloděje…S klukama jme vždy dospěli k závěru, že by to chtělo pravidelný trénink, aby zásah byl jistý. Záhy mi totiž bylo formou důtky vysvětleno, ze školní třída není ten pravý prostor pro trénink,“ vzpomíná s úsměvem na první semínko podnikatelského nápadu pan Petr, který je dnes spolumajitelem nejnovější plzeňské střelnice – Karlov shooting range.

Pro něj osobně i pro pana Pavla, jeho společníka v podnikání, je zbraň vlastně součástí života. „Zbraň v jakékoliv podobě je podle mě důležitá, ale naprostým a zásadním předpokladem je umět s ní správně zacházet a dbát na bezpečnost. Ne nadarmo je první zákon v cizinecké legii…cti svou zbraň!

No a pokud jde o častou otázku, jaké všechny zbraně jsem už měl v životě v ruce, tak odpovídám vždy stejně: Začalo to házením kamení, a pak přes prak k první vzduchovce dokonce až k…moment…zveřejníte to?“ žertuje druhý ze společníků pan Pavel.

Oba pány přivedlo k nápadu otevřít si vlastní střelnici jejich náhodné seznámení – na jiné střelnici. Pak už to byla otázka jen času a rozhodnutí otevřít si společně střelnici bylo na světě. Následovalo deset let dlouhé hledání vhodného místa, až se podařilo vybudovat a otevřít střelnici v Plzni na Karlově.

Bohužel sotva otevřeli, omezila jejich nový byznys opatření proti covidu. „My prostě víme, kdy začít podnikat. Nicméně, vzhledem k tomu, že je střelnice poměrně mladá, bylo pořád co vylepšovat a dodělávat, čímž jsme překonali dobu "temna",“ ukazuje pan Petr vnitřní prostory i zázemí moderní střelnice, kde má ale návštěvník příjemný pocit rodinné atmosféry.

Osobitý přístup

A co je odlišuje od ostatní konkurence v oboru? Je to prý právě to přátelské prostředí, které je zde cítit už z konverzace mezi všemi místními pracovníky.

„Snažíme se dělat dost věcí jinak, než naši kolegové z jiných střelnic. Preferujeme maximálně osobní přístup než běžnou komerci a snažíme se přiblížit zákazníkům co nejvíce reálné a zajímavé prostředí, například možnost střelby v infra podmínkách, za hluku vrtulníku, stíhačky nebo boje… Podle zpětné vazby od návštěvníků se jim prý líbí prostředí naší střelnice včetně hygienického zázemí.“

„Dále objednávkový systém, který je podřízen potřebám zákazníků a také odbornost našich správců. Například naše kurzy se nejedou na hodiny, ale znalosti. Pravidlo je takové, že kurz má sice určitou časovou dotaci, ale dokud má byť jediný člověk otázky, nebo si není v něčem jistý, může zůstat,“ vyjmenovává pan Petr výhody střelnice Karlov shooting range.

Jeho specifický smysl pro humor se nezapře ani u tak vážného tématu, jako je dotaz na náročnost podnikání v tomto oboru. „Je to skvělé, nezkoušejte to…! Pokud chcete mít spokojeného zákazníka, a to my rozhodně chceme, je to vždy náročné, a to je vlastně dobře. Řídíme se heslem: Vše, co za něco stojí, něco stojí,“ přidává pan Petr úvahu, která rozhodně stojí za zamyšlení…

Oba společníci se shodují také v tom, že důležitým stavebním kamenem úspěšného podnikání je dobrý tým lidí, tedy spolehlivých zaměstnanců. Na Karlově se tak střídá celkem šest zodpovědných správců střelnice. Podnikatelé v tomto oboru, kromě jiného, musí znát neustále se měnící legislativu ohledně zbraní.

Zbraně a vlídná slova

„V posledních letech se změnila častěji než desetiletí před tím. Na rovinu říkám, že Česká republika má jeden z nejlepších zbraňových zákonů na světě! Bohužel, EU si to nemyslí. Nicméně na tomto místě patří díky i našim zákonodárcům, kteří i přes velmi silnou snahu EU o co největší ztížení podmínek pro držení zbraní zachovali a novelizovali zákon v co nejlepší možné podobě,“ přidává pochvalu, kterou politici od lidí často neslýchají.

A kdo všechno vlastně může přijít na Karlov střílet? „Téměř všichni. Tedy: psi pouze s náhubkem (smích). Jinak každý, kdo si chce střílení vyzkoušet, aby si to pak zamiloval nebo nenáviděl… ale je to nutné alespoň jednou vyzkoušet. Máme tu dokonce i pro děti možnost zkusit si laserovou střelnici na trenažéru SimWay Hunt.

Jinak teď v roce 2022 chystáme i řadu dalších novinek, pro fajnšmekry až lahůdek, které zájemcům už brzy rádi představíme,“ doplňuje pan Pavel Petrova slova s tím, že si s kolegou skvěle rozumí.

„Přesně tak. Vzhledem k tomu, že každý máme rádi zbraně, tak si rozumíme výtečně. Samozřejmě platí, že s pistolí a vlídným slovem dosáhnete mnohem víc, než se samotným vlídným slovem…,“ uzavírá s nadsázkou Petr.