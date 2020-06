Do nově zrekonstruovaných bytů chtějí pořídit postele, skříně, nějaký psací stůl a pár dekorací z programu ČSOB pomáhá regionům. Právě probíhá finálové hlasování jeho jarní části, která podporuje veřejně prospěšné projekty ve všech českých krajích.

ČSOB za 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojuje do rozhodování veřejnost.

V každém kraji soutěží čtyři projekty. Tři vybrala odborná porota, čtvrtému udělila tzv. divokou kartu veřejnost. Nyní se všichni finalisti, které budeme postupně představovat na stránkách Deníku, snaží získat co nejvíce finančních prostředků od veřejnosti. Výsledná suma nakonec určí i částku, kterou finalistům přispěje ČSOB.

„Do finále se dostaly zajímavé projekty, které pomáhají zlepšovat život na mnoha místech po celém Česku. Jsem rád, že je v současné době společně s lidmi podpoříme a pomůžeme tak spolkům a místním organizacím překonat náročnou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Mezigenerační bydlení

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od rekonstrukcí prostor pro fungování spolků a organizací, přes vzdělávací programy pro děti nebo seniory až po nákup potřebného vybavení. Právě jeden z takových projektů je druhým představeným finalistou v Plzeňském kraji.

Dětské domovy ročně opouštějí stovky dětí, ale často se jim nedaří sehnat ani práci ani ubytování. Obecně prospěšná společnost Domovinka se v Plzeňském kraji snaží v rámci projektu těmto dětem pomoc. Do nově zrekonstruovaných bytů, které město Plzeň poskytlo pro sociální bydlení, by rádi pořídili potřebné vybavení do ložnic.

„V domě se nacházejí dva byty, jeden pro sociálně slabé seniory a jeden pro děti z dětských domovů. Vznikne tak mezigenerační bydlení, kdy si budou moci vzájemně pomáhat a vyměňovat zkušenosti, ale zároveň každý bude mít své soukromí. Mladí lidé získají levné startovací bydlení a zaměstnání, které jim pomůže začít plnohodnotný život. Práce v sociálních službách bude podmínkou pro získání místa ve startovacím bytě. Tím pomůžeme těm, kteří mají opravdový zájem začít zodpovědně žít,“ říká Tereza Klausová z DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.

Rozhodněte i vy!



O tom, komu přispěje ČSOB největší částkou, se rozhoduje právě teď na www.csobpomaharegionum.cz.



Přispívat můžete až do 2. července. ČSOB pošle do každého regionu celkem150 000 Kč.

Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí od toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců.



Nejúspěšnější žadatel v daném regionu dostane 50 000 Kč a na účty dalších tří poputuje 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč.



V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč.



Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 korun.



Nejúspěšnější uchazeči budou známi už 8. července.