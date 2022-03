ČTK to dnes řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Neuvedl, kolik piva do Ruska Prazdroj běžně exportoval s tím, že prodeje v jednotlivých zemích nekomentuje. Dříve uvedl, že Rusko patří z pohledu objemu k významnějším exportním zemím. Podle informací ČTK se prodeje do Ruska pohybovaly v objemu menších desítek tisíců hektolitrů ročně. Pivovar tento objem nepotvrdil, ani nevyvrátil.