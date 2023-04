Jenže realita je přece jen odlišná a oslovení respondenti zůstávají při zemi.

Skeptický je například šéf představenstva Osecké zemědělské a zároveň předseda krajské agrární komory Jaroslav Šíma: „Mne už asi v téhle republice nic nepřekvapí. Papírově pochopitelně dodržujeme všechna zákonná nařízení a opatření. Jenže jsme tak specifické odvětví, že zvířata musí být krmena každý den a stroje vyjíždějí na pole podle klimatických podmínek. Pokud by někdy redukovaný pracovní týden nastal, dramaticky by nám vzrostly náklady, třeba na příplatky za páteční směny.“

Zatím spíše v teoretické rovině se touto myšlenkou zabývají ve společnosti TGS na okraji Mýta. Využili k tomu například poznatky z Tchaj-wanu, neboť šéf firmy Pavel Diviš je zároveň předsedou Česko-tchaj-wanské obchodní komory a byl před pár dny součástí delegace při cestě předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové do ostrovní země. „Už delší dobu se ukazuje, že v mnoha oborech nejsou lidi a strojírenství není výjimkou. Práce je relativně dostatek, na skutečnou automatizaci a robotizaci výroby se zatím stále spíš těšíme. Ale zaměstnanci nám trvale chybí. Takže ač se nám může myšlenka delšího víkendu a zkrácení pracovní doby o celý den líbit sebevíc, v praxi to v nejbližší době nemůže fungovat,“ říká Pavel Diviš, zakladatel firmy TGS.

Vyjádřil se také Jindřich Špilar ze společnosti Eugen Wexler se sídlem na okraji Rokycan. Jednatel renomované firmy, která se řadí k významným zaměstnavatelům na území okresu, má jasno: „V našich podmínkách jde o nerealizovatelný krok. Vytíženi jsme pět dní v týdnu, vesměs na tři směny. Pokud jde o produkci, bylo by jí samozřejmě méně, jenže lidé by chtěli peníze stejné. Je to zkrátka začarovaný kruh a uplatnit ho snad mohou jen ti, kteří nemají nonstop provoz.“

Dalším oborem, který by zkrácení pracovní doby výrazně zasáhlo, je kantořina. Uvědomuje si to i Bohumil Nosek, ředitel největší rokycanské devítiletky na Jižním předměstí. „Jde o hodně hypotetickou vizi a odhaduji, že minimálně deset let zůstane tahle varianta u ledu. Zejména když se hovoří spíše o zrušení některých státních svátků,“ říká ředitel. Revoluční změna by podle Noska znamenala jiné rozložení vyučovacích hodina a je otázkou, do jaké míry by postihla také složení pedagogického sboru.