„Video musí být něčím zajímavé, odlišit se. Více propracované zaujme už i člověka, který do té doby s vinařstvím nebyl nijak spjatý, na což my cílíme. Díky zavřeným restauracím potřebujeme nové zákazníky," řekl Jan Stávek.

Videa vytvářejí už několik let a mají s nimi dobré zkušenosti. Do světa vypustí každoročně dvě. „Doposud všechna naše videa měla pod jednu minutu, teď jsme se odvážili, že video má přes dvě a půl minuty. Ze statistik vyplývá, že většina diváků se dodívala až do konce. Už nyní víme, jaké bude video jarní. Je to půl roku průběžné práce," přiblížil Stávek.

Také jeho vinařství počítá díky uzavřeným restauracím ztráty. „Nicméně je to velká příležitost věnovat se online marketingu a prodeji přes internet. Přestože nemáme vlastní eshop, neskutečně nám vzrostl prodej přes internet. Jsou to desítky procent," neztrácí vinař optimismus.

Místo restaurací a svatomartinských slavností letos nabízí vinaři online také Svatomartinská vína, která mohou lidé ochutnávat od středy. „S rozvojem eshopů jsou to stále častěji příběhy vinařství a zajímavé etikety na internetu, které zákazníky přesvědčí k pořízení vína," zmínil prezident Vinařské unie Ondřej Beránek.

V souladu s trendy

Prodává i etiketa, kterou vinaři neustále inovují. „Myslíme si, že vizuální podoba vín by měla být v souladu s aktuálními trendy. Je potřeba, aby byla moderní a barevně výrazná. Musí na první pohled odlišit vína od ostatních," poznamenal Daniel Smola z Vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku.

Podle Ivy Šantavé z Víno Blatel v Blatnici pod Svatým Antonínkem lidi nejvíce zaujme jednoduchá etiketa s výrazným prvkem.

Online prodej však nenahradí vinařům ztráty způsobené kvůli zavřeným restauracím nebo zrušeným svatomartinským akcím. „Představa, že nahradí obvyklý prodej a všechny podzimní akce je ale naprosto lichá," míní ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.