Americká společnost Ball, která již má závod v Dýšině, kde nyní začala vyrábět supermoderní plechovky, musí s expanzí do Plzně ještě počkat. Sice tu svůj nový závod za zhruba 4,5 miliardy korun chtěla začít stavět už letos na jaře, ale stále ještě nemá potřebné územní rozhodnutí. Město Plzeň po ní navíc bude chtít desítky milionů korun na řešení dopravy v průmyslové zóně na Borských polích, kde má fabrika vyrůst.

Továrna vznikne v Panattoni Pilsen Digital Parku. „Záměr, jak byl představen stavebnímu úřadu, splňuje podmínky dané územním plánem města Plzně,“ řekla Deníku mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková a dodala, že v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí město neshledalo žádné nedostatky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly životní prostředí. Začátek stavby se ale musel odložit. „V plánu jsme měli, že územní rozhodnutí by mohlo být vydáno koncem jara letošního roku a následně bude možné zahájit některé přípravné aktivity. S ohledem na stále probíhající územní řízení je však v tuto chvíli pravděpodobnější léto. Další stavební práce budou zahájeny až poté, kdy bude vydané platné stavební povolení,“ řekl Deníku ředitel společnosti Ball Beverage Packaging pro ČR Radek Mádr. Dodal, že společnost počítá s tím, že výrobu spustí do konce roku 2022. Konkrétní termín však vzhledem k probíhajícímu povolovacímu procesu nechtěl předjímat.

Nový závod plný supermoderních technologií by měl nabídnout kolem 200 pracovních míst. „V první fázi projektu počítáme s kapacitou výroby přibližně 1,6 miliardy plechovek ročně. Bude zde ale potenciál do budoucna zvýšit kapacitu až na dvojnásobek. V našem výrobním závodě v Dýšině aktuálně vyrobíme asi 1,4 miliardy plechovek ročně,“ uvedl Mádr.

Miliony na dopravu

V souvislosti s chystanou továrnou zaznívají v Plzni kritické hlasy, že by mohla ještě více zkomplikovat dopravu v dané lokalitě. Firma i město ale tvrdí, že není důvod k obavám. „Jde o moderní automatizovanou výrobu, která není na dopravní obsluhu náročná. V dopravní špičce bude zatížení maximálně do deseti nákladních automobilů za hodinu,“ konstatoval Mádr. „Pokud jde o kapacity dopravy, tak oproti původnímu záměru pro tyto pozemky je plánovaná dopravní zátěž v souladu s dostupnými kapacitami v lokalitě. Napojení se předpokládá jak z komunikace Ke Karlovu, tak z nové komunikace „Prodloužení komunikace U Panasoniku“,“ uvedla Barborková. Dodala, že s tím souvisí podmínka pro vlastníka lokality, kde má nový závod vzniknout. Město Plzeň bude požadovat příspěvek na výstavbu této prodloužené komunikace, jenž v tomto případě bude činit cca 40 milionů korun.

Moderní plechovky

Zatímco v Plzni se ještě nekoplo do země, v Dýšině začali minulý měsíc vyrábět supermoderní plechovky. Určeny jsou pro španělský pivovar Estrella Damm z Barcelony, který získal jako vůbec první výrobce na světě certifikaci od Aluminium Stewardship Initiative. Nově tak bude využívat pouze nápojové plechovky s touto certifikací. Dodavatelem je americká společnost Ball, která je vyrábí i v Dýšině.