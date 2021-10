Japonský Panasonic končí v Plzni s výrobou televizí. K 31. březnu příštího roku by mělo přijít o práci až 1000 lidí. Důvodem propouštění je pokles poptávky po televizorech.

„Firma pokles deklaruje už delší dobu, televizory nejdou už nějaký čas na odbyt. Není to tedy překvapivý krok,“ řekl radní města Plzně pro podnikání Vlastimil Gola (ANO). O práci v Panasonicu přijde zhruba 450 kmenových zaměstnanců, zbytek tvoří agenturní pracovníci, kterých je asi 500. Podle Goly by situace mohla mít dopad na firmy, které vyrábějí díly pro automobily a nyní nevyrábí (nebo minimálně) a čekají, co bude dál. „Propouštění však nebude mít velký vliv na nezaměstnanost v Plzni. Kmenoví zaměstnanci se na trhu práce určitě bez problémů uplatní. Uvidíme, co udělají agentury s těmi agenturními. Doufáme, že se o tyto lidi postarají,“ sdělil.

Kmenové zaměstnance potřebuje firma, která otevřela továrnu na televizory v Plzni v roce 1997, do konce března. „Poté dostanou zákonné odstupné podle kolektivní smlouvy, až sedm platů,“ uvedl ředitel plzeňského úřadu práce Zdeněk Novotný, který ve středu dopoledne jednal s personálním ředitelem firmy. Podle Novotného by propuštění nemělo způsobit žádné velké problémy na trhu práce za předpokladu, pokud ve stejný okamžik neskončí více firem. O tom zatím úřad neví.

„Nabídneme jim projekt Outplacemet, tedy jednání s lidmi a poradenství, případně rekvalifikace ještě předtím, než skončí. Ve firmě také můžeme otevřít pobočku a nabrat lidi do evidence, pokud by o to byl zájem,“ řekl Novotný. Většina lidí si pravděpodobně najde místo sama – sousední japonský výrobce klimatizací Daikin, který chce nabrat 200 lidí, už zaměstnance zkontaktoval.

„A není jediný. Otázkou mohou být agenturní zaměstnanci, které budou chtít utlumovat už na přelomu roku, ale ti by se také mohli na trhu práce vstřebat. Je totiž spousta žádostí o pracovní povolení pro cizince,“ dodal Novotný.

V Panasonicu zůstane 300 až 370 lidí, kteří budou vyrábět tepelná čerpadla a blu-ray rekordéry, Podle předsedy podnikových odborů Jana Dvořáka zaměstnával Panasonic v Plzni v dobách největšího rozmachu na 7500 lidí, z toho asi 2500 kmenových zaměstnanců. Největší vrchol zaznamenala firma v roce 2010, kdy vyrobila 3,9 milionu televizorů. Jak Dvořák dále uvedl, firma Panasonic v Plzni nadále zůstává.

Její zaměstnanci se informaci o propouštění dozvěděli v úterý. „Předstoupil před nás ředitel s tím, že v Plzni končí výroba televizí. Nálada ve firmě není nic moc. Ale jednání bylo férové. Vedení nám informaci sdělilo s dostatečným předstihem,“ řekl ve středu jeden z pracovníků.

Společnost Panasonic v současné době přesouvá výrobu televizorů ze závodu v Plzni do externí společnosti, jak to již řadu let dělá většina firem v oboru.