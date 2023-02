Mohutný požár ve Vysočanech: postupně zasahovali hasiči ze šesti sborů

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

/FOTO, VIDEO/ Zatímco většina z nás se chystala zasednout k nedělnímu obědu, dobrovolní hasiči z Boru nasedali do auta a vyráželi k požáru budovy do Vysočan a to dokonce hned dvěma vozidly.

Zásah u hořící budovy ve Vysočanech. | Video: JSDH Bor