Ani květen není pro dobrovolné hasiče z Tachovska klidným měsícem. Výjezdů měli mnoho, ale i přesto si ještě našli čas připravit pro děti z mateřinky a hasičskou omladinu několik akcí.

Náročný květen zažívají dobrovolní hasiči na Tachovsku. | Video: se svolením SDH Stráž

Plány na poklidné tři sváteční dny začátkem měsíce zhatil mnoha z nich například obrovský požár budovy na Svaté Kateřině. Tehdy tam zasahovalo osm dobrovolných a tři profesionální sbory. Jedním z nich byl také SDH Stráž. „Byl to zatím náš třetí letošní zásah u požáru v tak velkém rozsahu. Byli jsme na zásahu ve Vysočanech a také u hořící haly s uskladněnými balíky ve Stráži,“ uvedl technik strojní služby Ota Martinec starší z SDH Stráž. Ten byl také u druhého květnového výjezdu strážské jednotky, kdy se mělo jednat o požár travnatého porostu u Boru, u obce Doly. „Bohužel to byl tehdy falešný poplach,“ upřesňuje Martinec. V jeho rodině se dobrovolné hasičství přeneslo i na syna. „Jako každý táta jsem rád, že jde v mých šlépějích, občas býváme na výjezdu spolu,“ říká Ota Martinec starší, který je u sboru dobrovolných hasičů 13 let. Ještě déle je zde velitel jednotky Martin Prokop. Dobrovolným hasičem je dvacet let a pro svůj sbor by dýchal. „V polovině května jsme u nás pořádali dětské hasičské závody v požárním útoku. Mládež je třeba vychovávat, tyhle závody mají děti velmi rády. Naše družstvo mladších dětí skončilo na šestém a starších na sedmém místě,“ ve zkratce vylíčil soutěž mladých hasičů Prokop.

Rušněji měli opět dobrovolní hasiči z Boru. Ti hned první květnový den vyráželi k úniku plynu z vozidla při tankování u jedné z čerpacích stanic. A výjezdy postupně přibývají. Družstvo nechybělo u již zmíněného obrovského požáru na Svaté Kateřině, dále pak odklízeli vyteklou naftu z osobního automobilu v obci Bonětice a přivoláni byli také ke smrtelnému pracovnímu úrazu na Nové Hospodě. „To byl jeden zatím nejsmutnější letošní výjezd,“ říká velitel družstva SDH Bor Jiří Matlák. Vyjíždět museli také na dálnici k uniklé naftě z porouchaného autobusu a jejich pomoci bylo třeba dvakrát při transportech pacientů ZZS, účastnili se také otevírání bytu.

Zdroj: se svolením SDH Stráž

Borská jednotka je zařazena do systému First responder. „Zjednodušeně to znamená, že každý z naší jednotky je perfektně proškolen instruktory České resuscitační rady v první pomoci při náhlých zástavách krevního oběhu a dalších život ohrožujících stavech. Zasahujeme v případě, kdy není v místě přítomna zdravotnická záchranná služba. Operační středisko si vyžádá naši jednotku k případu, kdy je osoba v ohrožení života, jako je infarkt, ale může to být také krvácení, dušení. Pro tyto případy jsme vybaveni automatizovaným externím defibrilátorem,“ uvedl pro Deník již dříve Matlák. „V květnu jsme absolvovali reproškolovací kurz, který je v tomto systému nezbytný,“ vysvětlil.

I přes náročné zásahy si v Boru dobrovolní hasiči našli čas na nejmenší a pozvali je do hasičárny, kde dětem z borské mateřinky ukázali, jak to vypadá v kabinách, a nechali je vyzkoušet si část vybavení. Pro představu, jak náročná je práce hasičů, předvedli prckům malou ukázku hydraulického vyprošťování. Za jejich ochotu je odměnily děti obrázky, které navenek tvrdé chlapy dojaly.