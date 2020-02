"Asi nám tím zachránily život," povzdychla si majitelka domu Markéta Kaprhálová. Díky zuřivému štěkotu se rodina probudila a mohla zavolat hasiče. Z objektu se podařilo mnohé zachránit, přesto škoda přesáhne jeden milion korun. Ložnici, ve které manželé Kaprhálovi spali, se během požáru propadl strop.

Hasiče volali do Únehlí už v neděli odpoledne. "Manžel si všiml, že nám chytly saze v komíně. Hasiči vše vyčistili, prohlédli komín termokamerou, odjeli s tím, že nemáme topit a hlídat po dobu dvanácti hodin komín," popsala majitelka s tím, že její manžel ještě před půlnocí komín zkontroloval a nic nenasvědčovalo, že za několik hodin objekt vzplane ničivým požárem.

"Ve čtvrt na tři mne vzbudilo šílené štěkání. Utíkala jsem ven a viděla jsem že hoří okolo komína, půda pod střechou," uvedla dále. Hasiči dorazili do vsi během několika minut. "Než přijeli, tak jak hodně foukal vítr, požár se velkou rychlostí rozšířil na celou střechu, která byla pět let stará." Kaprhálovi mají drobné hospodářství, všechna zvířata se naštěstí podařilo zachránit. "Ve stodole jsme měli dvě ovečky s jehňaty, dokonce zachránili i želvičku," dokázala se majitelka domu usmát. "Nikdo se nezranil, lidé jsou zdraví, bez újmy, to je přednější," dodala.

Okolnosti požáru jsou nadále v šetření. "Muselo to v noci zahořet znovu. Podle mne chytly plevy mezi podlahami. Je to sto let stará stavba a tehdy se izolovalo plevami. To je to nejhorší zlo," konstatovala majitelka.

I když stodola a chlévy shořely, podstatnou část rodinného domu se podařilo uchránit, kromě ložnice a kotelny. "Do ložnice se propadl strop, asi jak to bylo promáčené a také tíhou střešní krytiny, která se bortila na půdu. Bydlet v tom ale nemůžou, zatím půjdou k nám, než se podaří dům opravit a uvést do obyvatelného stavu," řekl Deníku otec majitelky Jiří Bárta, který bydlí v sousedství.

U požáru zasahovalo několik jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. "V době příjezdu se jednalo o požár střešní konstrukce v plném rozsahu, je shořelá střešní krytina, převážně šlo o hospodářské stavení, pouze z části byly obytné místnosti, ze kterých jsme vynesli nábytek, protože hrozilo propadnutí stropů, které jsou sádrokartonové a dřevěné. Dále byly vyneseny dvě propan butanové lahve," uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že škoda přesáhne jeden milion korun.