V minulém týdnu hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Otročíně u Stříbra. V požářišti bylo nalezeno lidské tělo.

Následky požáru domu v Otročíně u Stříbra na Tachovsku. | Foto: HZS PK

Dle informací, které Deník získal, se jednalo o muže, majitele objektu, ročník 1948. „Byla provedena soudní pitva, na přesné příčiny úmrtí je nutné počkat na výsledky dalších expertiz,“ uvedla mluvčí policie Iva Vršecká. Dle jejího vyjádření nebyla na těle poškozeného zjištěna zranění, která by ukazovala na to, že by na smrti muže měla podíl jiná osoba. „Příčina požáru se stále vyšetřuje,“ řekla dále Vršecká.

