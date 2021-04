Požár byl nahlášen krátce před desátou hodinou večerní a na místo vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Všichni čtyři se nadýchali zplodin kouře, byli při vědomí. Po ošetření byly transportovány do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně tři děti ve věku od osmi do patnácti let a jedna žena ve věku kolem čtyřiceti let,“ informovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

Jak doplnila policejní mluvčí Michaela Raindlová, policie přijala oznámení o zahoření dveří v jednom z rodinných domů v pátek krátce před desátou hodinou večer. „Jednalo se o dřevěné dveře vedoucí na zahradu. Na místo ihned vyjely všechny složky IZS. První na místo dorazila hlídka obvodního oddělení Tachov,“ uvedla mluvčí. Policisté podle jejích dalších slov pohotově zareagovali a oheň uhasili ještě před příjezdem hasičů. „Ze zakouřeného domu vyvedli tři nezletilé děti. Děti a jejich matku si převzali do péče záchranáři. Příčina zahoření je v šetření,“ uvedla.