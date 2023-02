„Případem se zabývali krajští kriminalisté. Na místě požáru bylo provedeno opakované ohledání místa činu s využitím služebního psa – specialisty na detekci hořlavých látek, byla pořízena fotodokumentace, zajištěny kriminalistické stopy, které byly podrobeny dalšímu zkoumání. Kriminalisté spolupracovali s vyšetřovateli Hasičského záchranného sboru České republiky a se specialisty Technického ústavu požární ochrany,“ informovala krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že kriminalisté došli k závěru, že vinen je 37letý zaměstnanec, a zahájili jeho trestní stíhání pro zločin obecné ohrožení.

Mužovo chování bylo až neuvěřitelné. „Obviněný dne 31. prosince 2021 krátce po třinácté hodině ve skladu u regálu se zapalovači, tabákem, uhlíky do vodních dýmek a náplněmi do plynových a benzinových zapalovačů zkoušel z nudy funkčnost zapalovače a zapaloval papírovou krabici od uskladněného zboží. A to v prostorech, kde platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně a kde žádné předměty nesmějí být vystaveny sálavému teplu. Přitom byl spolupracovníkem varován o příchodu nadřízeného, a tak rukou umačkal žhnoucí krabici a z místa odběhl.

Zpátky se na místo již nevrátil, neboť z důvodu Silvestra byla pracovní směna předčasně ukončena a všichni zaměstnanci sklad opustili,“ popsala Brožová. Dodala, že zaměstnanec však žhnoucí krabici neumačkal dostatečně a po jejím vzplanutí vypukl požár, který se postupně rozšířil. Poškodil objekt skladu a uskladněné zboží. „Celková škoda byla vyčíslena na 60 milionů korun. Svým jednáním způsobil obviněný škodu velkého rozsahu, a tak mu hrozí trest odnětí svobody na osm až patnáct let,“ uzavřela Brožová.

