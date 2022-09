„Hned po revoluci, to byly euforické časy, kdy jsme byli mladí a jak se říká patřil nám svět. Lidi měli kapelu rádi a tenkrát návštěvnost pět set lidí nebyla nic neobvyklého. Kapela byla v rámci regionu vlastně slavná, a když jsme v roce 2011 udělali pár vzpomínkových koncertů ke dvacátému výročí, bylo z toho šest let koncertování po celých Čechách,“ říká Roman „Masha“ Šandor.

V roce 2017 se ale rozhodl s koncertováním skončit a věnovat se pouze studiové práci. V té době ještě hrál v dalších čtyřech kapelách a už mu to začalo přerůstat přes hlavu. Řekl si tedy, že lepší je sedět na jedné židli a dělat pořádně jednu věc. A jak se vlastně stane, že se z muzikanta stane producent a je majitelem nahrávacího studia? Je to prý hlavně spousta práce, času a investic.

„Bohužel veškeré studiové vybavení je velmi drahé, a pokud chcete mít opravdu značky prémiových výrobců, leze to do miliónů. Pokud ale chcete pracovat s první ligou, nic jiného vám nezbývá než velká investice, protože ta technika je pak ve výsledku hodně znát,“ konstatuje umělec s tím, že jen technika ale taky nestačí. Majitel studia podle něj musí být muzikant, mít dobré hudební cítění, mít přehled o tom, co je ve světě trendy, umět pracovat s lidmi.

S Evou Pilarovou při nahrávání jejího posledního alba.Zdroj: se svolením Romana Šandora

„Musí se ale neustále učit a nezůstat pozadu, protože dnes ta technika jde opravdu rychle dopředu. Kdybych to shrnul, jde o to, aby člověk, který dělá tuhle práci, měl talent, srdce, cit a rozum. To ale myslím platí všeobecně pro jakoukoliv profesi,“ říká s úsměvem muž, kterému právě soubor těchto vlastností zajistil splnění snu o vlastním studiu.

Jeho studio Mercury je dnes pojmem a v oboru patří mezi naprostou špičku. Přestože začínal s osmistopým magnetofonem a třemi mikrofony v malé vesničce na Domažlicku, dnes do jeho nahrávacího studia jezdí přední umělci na Rokycansko.

„To je výborná destinace pro hudebníky, protože je to kousek z Prahy po D5 a nikdo nemá problém s dojížděním. Dnes mám studio postavené přímo doma na svém pozemku. Je to právě čtyři roky, co jsem si ho sám navrhl a postavil na „zelené louce“. Je to to nejlepší, co jsem mohl udělat, a mrzí mě jen to, že jsem to neudělal už před dvaceti lety,“ tak trochu zalitoval Roman Šandor.

A jaká zvučná jména patří mezi jeho klienty? Jeho fotoalba plní společné snímky se zpěváky jako Petr Kolář, Leona Machálková, Vlasta Horváth, 4 Tenoři, Eva Matějovská a další. Pokud by měl zavzpomínat, s kým spolupracoval v minulosti, tak to by byl opravdu dlouhý seznam jmen.

Helena Vondráčková, Roman Šandor a Leona MachálkováZdroj: se svolením Romana Šandora

„Osmnáct let jsem produkoval alba Evy Pilarové, spolupracoval jsem s Karlem Gottem, zrovna nedávno s Helenkou Vondráčkovou a Lucií Bílou při nahrávání prvního alba 4 Tenorů. Vážím si ale toho, že jsem měl možnost pracovat třeba s Vlachovci, orchestrem Golem Jana Václavíka, Petrem Mukem, Evou Pilarovou a Karlem Gottem. Všichni byli skvělí profesionálové a muzikanti, jaké dnes najdete mezi mladými interprety zřídka. Byli prověřeni časem a opravdu uměli hrát a zpívat. Navíc byli neskutečně pokorní,“ uzavírá své vzpomínání Roman.