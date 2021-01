Charismatický muž stojí za známou a vyhledávanou firmou Biggest, za pobočkami společnosti Recykláč.cz a nově také za padesáti hektarovou oborou pro zubry u Rokycan. Jak začal jeho podnikatelský příběh?

„No, v devatenácti letech jsem si vzal na splátky bagr, a zatímco kamarádi chodili o víkendu za holkama, na pivo nebo na koupaliště, tak já v tom vedru seděl v bagru a dělal lidem třeba díry na zahradní bazény,“ vzpomíná na začátky svého podnikání muž, který dnes dává práci zhruba stovce lidí.

Když pak s kolegou založili firmu Biggest, neměl ji původně tento zvučný a výrazný název předurčovat k tomu, být největší na trhu. „Nebyli jsme ani jeden angličtináři a tak název měl původně vlastně značit něco jiného – velké gesto – ani nám nedošlo, že jsme tím názvem Biggest dali sebevědomě do názvu: Největší. No ale když už to tak je, tak musím přece naplnit ten cíl,“ směje se Beneš.

Krize si vynutila změnu

Biggest, který je opravdu velký a disponuje více než dvoustovkou strojů, včetně opravdu těžké techniky, je dobře vidět z dálnice D5. Jeden z největších areálů, kde má Robert Beneš zaparkovanou svou těžkou strojní techniku, sídlí hned vedle sjezdu na Mýto. Nejprve se společnost zaměřovala jen na obchod se stroji. Od roku 2008, kdy byla krize, se ale situace změnila.

„To nás donutilo k tomu, abychom začali stroje a vybavení nejen půjčovat, ale i sami se věnovat stavebním činnostem jako zemním pracím, budování inženýrských sítí a demolicím. Zkrátka všemu, co je v zemi. To je dnes podstata firmy. Jinak pronajímáme stavební stroje, od ručního nářadí až po padesátitunové stroje,“ upřesňuje Beneš. „Mám opravdu štěstí, že mám kolem sebe tým šikovných lidí. Ať už jde o fachmany nebo zaměstnance tady v kancelářích. Dneska už jsem ve fázi, že vím, že tu mám pár lidí, že jsou v daném oboru lepší než já nebo mají potřebné vzdělání, tedy dneska už s klidem vím, že nejsem nezastupitelný,“ přibližuje dále šéf Biggestu.

Přesto, že jde o úspěšného podnikatele, uvědomuje si Robert Beneš i druhou stranu svého byznysu, a tak se rozhodl řešit i nakládání s odpadovým materiálem, který jeho podnikání vyprodukuje. Proto založil dvě recyklační střediska – v Plzni a v Rokycanech. Název je Recykláč.cz a produkty, co se vyrobí, pak zase dál využívá.

Přírodní rezervace

Robert Beneš disponuje také zhruba šedesátkou hektarů půdy na Rokycansku. Díky tomu se může věnovat svému největšímu hobby – ekologickému zemědělství. „Jde o čistě ekologický způsob, tedy bez chemie a dalších látek. Chováme především skot a ovce. Máme v plánu začít sázet další stromy a budovat remízky, aby vznikla vhodná plocha pro zvířata,“ říká Beneš s tím, že plánuje své polnosti rozšiřovat dál.

Nemalé prostředky už investoval také do pořízení a vytvoření padesátihektarového výběhu pro divoká zvířata, včetně zubří rodiny. „Koupil jsem velký pozemek od armády a napadlo mě tam udělat přírodní rezervaci pro zvířata. Máme tam tři samice zubra, jednoho samce a na jaře se nám už narodilo i tele. Dále šestici divokých koní, patnáct daňků a asi osm jelenů,“ upřesňuje počty zvířat Beneš.

Do budoucna by prý rád přírodní rezervaci ještě více vylepšil a rozšířil její potenciál. „Rozhodně ale není mým cílem na tom vydělávat. Jak jsem už říkal: baví mě to, naplňuje a uklidňuje zároveň a jsem rád, že to lidi, včetně dětí, zajímá a chválí si takový počin,“ dodává Robert Beneš.

A jaké má tento úspěšný podnikatel další plány? „Koupil jsem starou historickou budovu v Rokycanech a rád bych tam v budoucnu vybudoval kvalitní restauraci, penzion a fitness. Do tohoto projektu teď směřuji svou energii,“ uzavírá rozhovor Robert Beneš.