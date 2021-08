Zdroj: DeníkVloni touto dobou jsme byli u tebe na dovolené. Bohužel už naposled. Přestože nás dělily stovky kilometrů, byli jsme spolu neustále v kontaktu. Pro mě jsi nebyl jenom bratr, ale i kamarád a rádce. Pak přišel ten hnusný covid.

Onemocněla nám mamka. Bylo těžké se o ni starat. Ty jsi neváhal a jel jsi přes celou republiku s mamkou nám pomoct. Bohužel ses nakazil i ty.

Pomoct jsi nechtěl. Říkal jsi, že to bude v pořádku. Ale ono nebylo. Zemřel jsi deset dnů po naší mamince. Ani ses s ní nemohl rozloučit. A my s tebou taky ne, a proto ti píšu tento dopis. Beru to jako rozloučení s tebou.

Za všechno ti, Jendo, moc děkuju. Mám tě moc ráda a ty to víš. Nikdy na tebe nezapomeneme.

Tvoje sestra Jana Pavluková, Uherské Hradiště

