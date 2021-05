Salcbursko je pravým cyklorájem

Rakouská spolková země Salcbursko zve na idylické trasy na elektrokole, při nichž se ani tolik nezpotíte, zato si vychutnáte výhledy na alpské masivy. V Berlíně zasvěcují do tajů místní gastronomie na cyklovyjížďkách nazvaných,bike & bite‘. Na kole nemusíte jen hltat kilometry a potit se při šlapání do kopce - stačí vyjet za hranice do německy mluvících zemí.

Salcbursko, Heuberg | Foto: Shutterstock

Hledáte místo, kam vyrazit na kola s celou rodinou? Salcbursko je skvělou volbou. Tato rakouská spolková země je protkána 7 000 kilometry cyklostezek a tras pro horská kola všech možných úrovní. Stále větší oblibě se těší elektrokola: jsou ideální volbou pro cyklisty, si kromě ušlapaných kilometrů užijí pohledy na krajinu. Putování od hradu ke hradu na kole Přečíst článek › Salcbursko nabízí neuvěřitelná panoramata. Na kole můžete vidět rozsáhlé pastviny, hory se zbytky sněhu, ale i třeba slavné Krimmelské vodopády, které jsou největší v Evropě. Pokud do hor nemíříte cíleně na cyklistický trénink, výlet na elektrokole si zamilujete. Nenechte se zmýlit, i na elektrokolech musíte podat fyzický výkon. Velikým plusem ale je, že zátěž se dá regulovat jak zapojením baterie, tak klasickými převody. Přídavný motorek u elektrokol má totiž jen podpůrnou funkci, bez zodpovědného šlapání neujedete ani metr. Proto najde radost z cyklodovolené i méně trénovaný partner. Na elektrokole totiž navštíví místa v horách, které si průměrně trénovaný cyklista dosud neuměl ani představit. Z cyklisty požitkáře se tak může stát ambiciózní sportovní biker, který začne hltat výškové kilometry. Údolím i na vrcholky hor Velmi rychle si každý najde systém, který mu vyhovuje. Není pak problém jeden den ujet 70 kilometrů údolím a druhý den vyrazit na horskou vyjížďku - třeba na vrcholek Kechtalm, kde budete projíždět rozsáhlými pastvinami, na kterých se volně pasou krávy. Nabídka v Salcbursku čítá kolem 100 elektrokol, která si lze zapůjčit v několika půjčovnách v této oblasti. K dispozici je síť nabíjecích stanic, kde lze elektrokola cestou pohodlně dobít. Pro ty, kteří nemají rádi šlapání do kopce, je ideální volbou výlet do údolí Saalachtal s vesničkami Lofer, Unken, St. Martin a Weiccbach. Nachází se v srdci regionu Pinzgau a leží v hraničním trojúhelníku mezi Salcburkem, Tyrolskem a Bavorskem. Sváča na kolo musí dodat energii Přečíst článek › Mezi nimi se klikatí divoká řeka Saalach. Pohodlné cyklostezky vedoucí podél říčky Saalach lemuje množství hostinců, jsou ideální nejen pro rodiny, ale zejména cyklisty požitkáře. Naprostá většina restaurací je vybavena dětskými koutky nebo hřišti. Na nejmenší sportovce zde myslí opravdu všude. Vyznavači sportovních výzev se rádi na horském kole vydají na lesní cesty a svahy mezi horská pásma Reiter, Loferer a Leoganger Steinberge. Zde je 480 kilometrů značených tras pro horská a trekingová kola. Jízda podél vody Taurská cyklostezka (Tauernradweg) je klasikou mezi rakouskymi cyklostezkami. Od zmíněných Krimmelských vodopádů vás neustále doprovázejí panoramata vysokých hor, několikrát projedete úzkými soutěskami, dále stezka probíhá údolím Salzachu, zdatně pospíchající alpské řeky, která si na horním a středním toku razí cestu mezi třítisícovkami Severních vápencových Alp, a tím je zaručeno, že se budete mít neustále na co dívat. Cyklistů na horách přibývá, mnohdy ale trpí příroda Přečíst článek › V bočních údolích se najde několik divokých, úzkých soutěsek jako Liechtensteinklamm či Sigmund Thun Klamm u Kaprunu. Kaňony jsou zpřístupněny lávkami, umělými schody a dalšími pomůckami, stačí nechat kolo u vstupu a na chvíli vyměnit tretry za normální boty. Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik EVA PASEKOVÁ

