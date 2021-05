Trasa: Strakonice – Pracejovice – Katovice – Dolní Poříčí – Střelské Hoštice – Kozlov – Horažďovice – Velké Hydčice – Žichovice – Chmelná – Sušice a zpět

Tato cyklotrasa nás povede kolem Otavy na západ a budeme se pohybovat jak v terénu, tak i po místních komunikacích. Trasa měří kolem 40 kilometrů, takže bude vhodné vyrazit dopoledne, abychom si cestu v klidu užili a nestali se závodníky.

Startujeme ve Strakonicích od pivovaru Dudák po Podskalí k lávce v kempu. Odtud pak po cyklotrase Otavská 1066 do Pracejovic, rodné obce agrárního předsedy prvorepublikové vlády Rudolfa Berana, a dále do Katovic. Zamíříme na malé občerstvení do kempu Otavský ráj a po něm pokračujeme pěšinou až pod Kněží horu a kolem Žižkova mostu do Dolního Poříčí. Projedeme obcí po místní komunikaci a na jejím konci pokračujeme rovně přes Vyhlídku do Střelských Hoštic.

Další úsek nás navede do osady Kozlov a po ukazatelích cyklostezky Otavská 1066 k pomníku českého krále Rudolfa Habsburského. U něj zabočíme doleva stále po Otavské 1066, zamíříme ke studánce Svatá Anna a poté po místní komunikaci až k mostu přes Otavu do Horažďovic. Tady si opět můžeme dopřát čas na občerstvení i prohlídku města, například zrekonstruovaného náměstí.

Nyní nás čeká asi kilometrový návrat na most přes Otavu, kde se dáme po místní komunikaci doprava. Čeká nás stoupání, které nás zavede k odbočce ke zřícenině gotického hradu Prácheň. Ten začal na místě bývalého hradiště v roce 1315 budovat Bavor III. ze Strakonic. Poté nás čeká sjezd do obce Velké Hydčice.

Po kamení i prašných cestách

Z této obce zamíříme doprava kolem vápenky stále po cyklotrase Otavská 312 do obce Žichovice. Pojedeme různým terénem – po kamení, prašných i lesních cestách, a možná, že i blátem. Ale tento úsek patří mezi nejkrásnější místa našeho putování a pohled na hrad Rabí a okolní přírodu je nezapomenutelný. V Žichovicích můžeme navštívit zámek, který vznikl přestavbou renesanční tvrze z II. poloviny 16. století.

Trasa cyklotrasyZdroj: Deník/ArchivZe Žichovic se vydáme po Otavské 313 směrem na obec Čepice. Těsně před ní u vlakového přejezdu zabočíme stále po Otavské 313 doleva směrem na obec Chmelná. Čeká nás úsek, kde si sice užijeme pěknou cyklotrasu, na druhou stranu se ale také pěkně zadýcháme a zapotíme.

Po výšlapu do Chmelné nás čeká pořádný sešup a pak rovinka až k železničnímu mostu přes Otavu u sušického kempu. Tady se můžeme rozhodnout – buď vlevo proti proudu Otavy pokračovat po Otavské 313, nebo se dáme doprava přes most a po asfaltce se necháme dovést k dalšímu mostu přes Otavu, u kterého ústí i první trasa po Otavské 313. Tak jako tak jsme v Sušici. A být v Sušici, a nevidět její krásné náměstí s dominantní budovou radnice, by nás mohlo mrzet.

Zpáteční cesta už je na vás a v sušickém infocentru ve zmíněné radnici se dozvíte, kudy se vrátit. Anebo zvolit tu nejjednodušší cestu – pořádně si prohlédnout Sušici, sednout na lokálku, nechat se zavézt do Horažďovic předměstí a rychlíkem zpět do Strakonic.

GPS souřadnice

● Pivovar Dudák 49.2596369N, 13.8973478E

● Pracejovice 49.2571800N, 13.8491269E

● Katovice 49.2734836N, 13.8303542E

● Dolní Poříčí 49.2863775N, 13.7928392E

● Střelské Hoštice 49.2975947N, 13.7559553E

● Horažďovice 49.3206858N, 13.7010019E

● Velké Hydčice 49.2991264N, 13.6679472E

● Žichovice 49.2672261N, 13.6278450E

● Čepice 49.2685075N, 13.5940067E

● Chmelná 49.2501358N, 13.5712714E

● Sušice 49.2310608N, 13.5201833E

Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik