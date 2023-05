Zatímco média neustále spekulují, zda se bude devětatřicetiletá moderátorka Alex Mynářová rozvádět s manželem, bývalým kancléřem prezidenta Vratislavem Mynářem, ona má o celé situaci jasno. Rozvod prý není na pořadu dne.

Stále se řeší, že s manželem žijete odděleně a budete se rozvádět. Je to pravda?

Podle médií se rozvádíme snad každý měsíc. (smích) Ne, nic takového v plánu není.

Jak vnímáte, co se teď o vašem muži v médiích píše? Poté, co se vyměnili prezidenti, je jeho jméno skloňováno poměrně často…

Vždycky se zeptám, jak se věci mají, a když se nemají tak, jak se ve článcích píše, nijak to neřeším. Ale mrzí mě to z pohledu novináře, že jiní novináři tu práci ostatních ničí. Když se pak ukáže, že jde o lež, kdo nám má věřit?

O vztahu s Vratislavem Mynářem:

Došlo to už tak daleko, že jste se s manželem s médii soudili?

Myslím, že nějaké stížnosti a žádosti, aby byl článek upraven kvůli dezinformacím, tam byly, ale k soudu, tuším, nic nedošlo. Ale jistě nevím. Je to skoro deset let a za tu dobu už si to nepamatuju.

Brzy vás čekají čtyřicátiny. Prožíváte věk?

Dlouho jsem řešila, jestli je vůbec budu slavit. Každý mi říká: „Musíš to oslavit!“ Tak nevím… Větší hrůzu jsem měla ze třicátin, ale to asi proto, že jsem byla bez partnera a bez dětí. Přece jen když je člověku čtyřicet, už má vytvořené zázemí a je to veselejší. Ale jo, těším se, asi je oslavím. A ve velkém!

Dokážete se pořádně rozjet? Jste „pařicí“ typ?

Asi jo. Nejraději mám neplánované akce. Ze zkušenosti vím, že se většinou vydaří.

Co si vezmete na sebe? Jakou módu ráda nosíte?

Mám ráda elegantnější módu – pouzdrové šaty, overaly, podpatky a podobně. To neznamená, že si ne­umím obléknout i něco sportovního nebo tepláky. I když ty asi zrovna v šatníku nemám. (smích)

Je něco, co byste si na sebe nikdy nevzala, protože víte, že vám to nesluší?

Právě asi ty tepláky. (smích) A bokové džíny. To už mám vyzkoušené, ale údajně se mají vrátit zase do módy. Bylo mi řečeno, že se k nim zase vrátím, ani nebudu vědět jak.

Navštěvujete hodně společenské akce?

Chodím na ně ráda, ale asi proto, že na ně nechodím zas tak často. Kdyby byly obden, tak bych s tím asi měla problém, ale jednou za čas, třeba párkrát do měsíce, mi to nevadí.

Využíváte služeb stylistů, nebo vždy sázíte na sebe?

Sázím na sebe. Služeb stylistů jsem zatím ještě nikdy nevyužila. Ale přiznám se, že mě to láká. Třeba by mi ten jejich pohled otevřel oči, a to, co si myslím, že mi sedí, by mi třeba stylista upravil a v něčem by mi i poradil, takže se tomu nebráním. Ale zatím to nikdy nebylo nutné. (smích)

Přejte si k těm vašim kulatinám něco konkrétního?

Ráda bych pokračovala v práci, chtěla bych mít hodné a zdravé děti a možná bych měla konečně rozseknout, jestli třetí dítě ještě ano, nebo ne. To je věčné dilema. (smích)