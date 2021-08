Známe ho z řady úspěšných českých filmů, z těch nejznámějších jmenujme například Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Den pro mou lásku. Se svojí bývalou manželkou, zpěvačkou Hanou Zagorovou, také nazpíval několik duetů. V roce 2011 získal Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet.

Od útlého mládí se díky svým rodičům, kteří byli zapálení ochotníci, věnoval divadlu. Už v pěti letech si tak zahrál postavu Východního větru a od těch dob zůstal prknům znamenajícím svět věrný. Patnáct let nato coby dvacetiletý čerstvý absolvent Pražské taneční konzervatoře nastoupil do angažmá pražského Národního divadla. O šest let později už byl sólistou baletního souboru. Na šest let se dokonce stal stálým hostem Deutsche Oper am Rhein v německém Düsseldorfu.

Od roku 1990 dvanáct let šéfoval baletu Národního divadla v Praze, posléze se věnoval tvorbě choreografií a pracoval jako baletní mistr. V posledních letech jsme ho mohli spatřit také v porotě první části taneční soutěže StarDance… nebo také ve slovenské soutěži Hvězdy na ledě.

Tanečník i herec

S televizí a filmem koketoval během celé své taneční kariéry. Mezi jeho nejznámější role patří určitě baletní mistr Jindřich z filmu Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku, respektive Jak dostat tatínka do polepšovny. V mnoha snímcích byl ovšem předabován.

K televizním divákům promlouval například hlasem Františka Němce, Jiřího Zahajského nebo také Jiřího Klema. Posledně jmenovaný ho nadaboval například ve dvou zmiňovaných filmech Marie Poledňákové, což se Vlastimila Harapese dotklo, protože mu prý o této skutečnosti režisérka zapomněla říci…

František Němec za něj zase hlasově „zaskočil“ v dramatu Den pro mou lásku, kde hrál po boku Marty Vančurové. Harapes s Vančurovou v něm ztvárnili manželský pár, kterému zemře na zánět mozkových blan dcerka. Sám herec byl prý z výsledku zklamaný, protože jeho roli ve filmu hodně zmenšili. Nespokojený byl také s tím, že ho nadaboval František Němec, což mezi oběma pány udělalo podle pamětníků natáčení zlou krev a rok spolu nekomunikovali.

V dalším filmu, Panna a netvor, měl jeho hlas původně předabovat Eduard Cupák, ten však ze zásady odmítal předabovávat české kolegy, a tak si režisér Juraj Herz pro tuto úlohu vybral Jiřího Zahajského.

Fáma o vadě řeči

Záhy se proto roznesla zpráva o tom, že Harapes trpí vadou řeči, což on zásadně odmítal. Dokázal to později svým účinkováním po boku Hany Zagorové v Pohádce z karet, kde si zahrál tanečního prince, který spolu se Zagorovou a Karlem Gottem zpíval tercet.

„Původně jsem měla představu, že by Vlastík pouze tančil, ale on mi navrhl, že by si se mnou rád i zazpíval. Tak vznikl nápad na oprášení mého dávného hitu Vlaštovčí hnízdo, který jsme upravili pro nás tři,“ svěřila se Hana Zagorová při vzpomínce na natáčení hudební pohádky. Zagorová s Harapesem byli manželé v letech 1986 až 1992. Během té doby spolu nazpívali několik duetů, z nichž je nejznámější hit Jen pár dnů. Manžele pak ztvárnili i v další hudební pohádce Peter Pan, která vznikla v koprodukci s německou televizí.

Vlastimil Harapes se věnoval také činohernímu divadlu, Jan Kačer ho například obsadil v Shakespearově Bouři do postavy Ariela. Kvůli tomu se v herectví začal vzdělávat, učil se správné výslovnosti a dikci. Hodně mu v té době pomohla Libuše Havelková. V 90. letech spolu s Martou Vančurovou nastudovali inscenaci Poslední léto, v níž Marta ztvárnila herečku Sarah Bernhardt, on jejího komorníka George Pitoua.

Připomenout všechny aktivity tohoto umělce je ve zkratce nemyslitelné, na spoustu otázek vám tak odpovědí dokumenty, které na počest jeho narozenin připravila Česká televize.

Text vyšel v časopise TV Mini.

