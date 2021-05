Detektivové se domnívají, že zloději netušili, že psi patří hudební hvězdě, uvedla v prohlášení losangeleská policie. "Důkazy však nasvědčují tomu, že podezřelí znali vysokou hodnotu tohoto psího plemene," zdůvodnili motiv pachatelů policisté.

Ryan Fischer, který pro Lady Gaga psy venčil, byl 24. února postřelen do hrudníku při potyčce s dvojicí mužů, kteří vyskočili z bílého sedanu a poté ujeli i se dvěma buldočky jménem Koji a Gustav.

Psy přivedla na policii žena poté, co zpěvačka nálezci nabídla 500.000 dolarů (téměř 10,8 milionu korun). Policie se nejprve domnívala, že 50letá nálezkyně není do krádeže a útoku nijak zapletena. Kromě ní policie zadržela tři muže ve věku 18, 19 a 27 let a 40letého otce jednoho z nich.