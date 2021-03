O velkém úspěchu těchto knih svědčí také to, že se dočkaly filmového zpracování. Ovšem Dominik Landsman nepíše pouze o svém synovi Čeňkovi. Je také úspěšným autorem dětské beletrie a politické satiry. Jak se vlastně, coby absolvent Vysokého učení technického v Brně, ke psaní dostal? Drží suchý únor? A jak moc ve své tvorbě přehání? Na to vše odpovídal Dominik Landsman v rozhovoru pro Denik.cz

Když jsem se, myslím že v létě 2015, poprvé začetla do Deníčku moderního fotra aneb Proč by muži neměli mít děti, bylo mi vás opravdu líto. Do jaké míry jsou vaše knihy o Čeňkovi nadsázkou?

Je to realita psaná s hodně velikou nadsázkou. Dejme tomu, že to je volně inspirované skutečností, ale většina těch historek je záměrně dohnaná na maximum.

Podle informací z internetu jste ekonom. Napadlo vás, že byste se psaním mohl jednou živit?

Já jsem se vždycky chtěl živit psaním, protože mě to bavilo a vlastně ani nic jinýho neumím. Před dítětem jsem psal občas nárazově články do časopisů.

Vy jste zůstal se synem na mateřské, protože jste přišel o práci. Je možné, že kdybyste nepřišel o zaměstnání, nestal by se z vás spisovatel?

Těžko říct. Kdybych měl práci a neskončil na mateřský, tak bych asi neměl čas psát anebo bych neměl takový líbivý téma jako otec na mateřský, takže by to nikoho nezajímalo.

Deníček moderního fotra má tři díly a jak to tak vypadá, víc jich nebude. Myslíte si, že přijde nějaké další období vašeho syna, které sepíšete do deníčku? Možná puberta?

Asi přijde. Já očekávám, že za pár let, až bude mladej v pubertě, napíšu Deníček trapnýho fotra

Jak se daří fotrovi v karanténě? Kdy se mohou čtenáři těšit na jeho vydání?

Pokud jde o knihu Karanténa s moderním fotrem, kterou aktuálně píšu, tak ta by měla vyjít v září. Pokud jde o mojí osobu, tak to si pojďme přiznat, že to je docela vopruz to všechno, co se děje a už bych si uměl docela dobře představit, že by šel covid do pr….

Díky sociálním sítím je vaše tvář poměrně známá. Poznávají vás lidé na ulici?

Těžko říct, jestli mě lidi poznávají na ulici. Je totiž rozdíl někoho poznat a někoho oslovit s tím, že jsem ho poznal. Lidi mě oslovují velmi zřídka a já nevím, jak mám na to zareagovat. Většinou se usměju jak blbeček a řeknu něco trapnýho, o čemž si myslím, že je vtipný.

Dalším odvětvím vaší tvorby jsou knihy pro děti, například Kapitán Adorabl a bambitka černokněžníka Vorána, která se stala Dětskou knihou roku 2020. Při čtení se prý pobaví i dospělí. Zahrnujete dospělácký humor do dětských knížek, protože jste se sám při čtení klasických pohádek svému synovi nudil?

Je to jeden z těch důvodů. Rodiče, kteří čtou svým dětem knížky, mají taky nárok se u té knihy zasmát. V dětských knihách postrádám právě ten humor. Berou se děsně moc vážně anebo hýří pouze infantilním humorem. Já taky hýřím infantilním humorem, ale občas je potřeba i ten neinfantilní, který ocení spíše dospělí.

Jak vznikla spolupráce s grafikem a fotografem Tomášem Břínkem alias TMBK?

My jsme se potkali na severu G.cz. Já jsem tam psal články a on koláže. Začal mi dělat koláže do článků a tím ta spolupráce začala.

Zaznamenal jste nějaké reakce na vaši zatím poslední společnou tvorbu Někdo mě má rád o Jiřím Ovčáčkovi, která je, jak sám uvádíte, první a jediný autorizovaný hanopis. Co na to Jiří Ovčáček?

Reakce jsou klasicky dost odlišné. Někomu se to líbí, někdo je zklamaný, že čekal něco úplně jiného. To je v téhle formě satiry asi naprosto pochopitelné. Reakce Jiřího Ovčáčka na samotnou knihu zatím nemáme.

Suchý únor podle vašeho posledního příspěvku nedržíte. Jaké víno máte nejraději?

Červené suché. V létě potom přes den, když je vedro, tak růžové. Taky suché. Nesnáším sladký vína.

Deníček moderního fotra se dočká také filmového zpracování, v němž vás bude hrát Jiří Mádl. Jste spokojený s výběrem hereckého obsazení?

Ano, jsem spokojen. Na hollywoodské hvězdy nebyly peníze, takže jsme se všichni museli smířit s těmi tuzemskými, ale i tak za mě cajk.

Jak moc jste se podílel na scénáři filmu?

Vůbec jsem se na scénáři nepodílel. Jenom jsem poskytl předlohu a hotový scénář potom schválil.

Sám si také ve snímku zahrajete roličku taxikáře. Jak se vám natáčení líbilo? Chtěl byste být hercem?

Ani moc ne. Nejsem dobrý herec. Neumím mluvit a nemám emoce. To je podle mě docela potřeba, když chce člověk být herec.

Na sociálních sítích jste velmi aktivní. Musíte se někdy do nového příspěvku nutit?

Právě že moc aktivní nejsem. Pokud se podíváte na jiné takzvané influencery, tak ty tam sypou příspěvky každý den. Já tam dávám, jenom když mě napadne něco vtipnýho. Odmítám dávat na sociální sítě každodenní nezajímavý balast.

Jak vznikají vaše fotografie s Čeňkem? Někdy se člověku až nechce věřit, že to není schválně. Teď nemyslím, že nechcete, aby bylo synovi vidět do obličeje, ale třeba ta fotka z přebírání ceny za otce roku je vážně neuvěřitelná.

Tak to je samozřejmě naaranžovaný. Skoro všechny fotky jsou naaranžovaný. Primárně je můj záměr pobavit a ne ukazovat momentky z mého života.