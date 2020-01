KDY: 24. ledna od 17.00

KDE: KAT Tachov

ZA KOLIK:

Účastníci se dozvědí, co jsou příčiny a projevy úzkosti, co je to zdravá a chorobná úzkost, co se při takovém stavu děje v mysli a těle, techniky a metody zvládání úzkostných stavů a seznámí se se skutečnými příběhy