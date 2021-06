V Kostelci se během nadcházejícího víkendu koná pouť sv. Jana Křtitele. A nabídne opravdu nabitý program. Ten odstartuje v sobotu úderem 13. hodiny na prostranství za hasičskou zbrojnicí.

Vladimír Hron. | Foto: facebook

To tady zahrají Staropražští pardálové. V rámci svého tour „Z Aše po Žilinu“ se tady zastaví zpěvák a bavič Vladimír Hron, jeho představení začne v 15 hodin. V 16.30 hodin tady zahraje Walda a Malevil Band. V 19 hodin odstartuje taneční zábava se skupinou Any Way. Na ni bude vstup 50 Kč.