Věnována je celosvětovému fenoménu zvaném Lego, který si oblíbila řada generací po celém světě.

Autorem výstavy je Petr Šimr, který zde představuje nejen výběr ze sortimentu komerčních edic továrních setů stavebnice Lego, ale také unikátní modely z vlastní tvorby. Zejména návštěvníky s dětmi potěší komfortně vybavená herna, která je součástí výstavy. „Návštěvníci mohou v herně sami tvořit,“ zvou organizátoři.

Výstava je přístupná do 29. srpna. Muzeum je v letní sezoně otevřeno v pracovních dnech od 9 do 17 hodin a o víkendu do 16 hodin.