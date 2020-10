Animované dobrodružství pro celou rodinu.

Křupaví mazlíčci. | Foto: Deník/repro

Hlavní roli v něm hrají kouzelné sušenky, které by chtěl každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mohou vás proměnit právě v to zvíře, které sníte. Křup křup a v tu ránu je z vás lev. A co teprv, když je sušenek celá krabice? Film uvede stříbrské kino Slavia v neděli 4. října v 10 hodin.