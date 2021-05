Podívejte se do muzea v Černošíně na Tachovsku.

Muzeum v Černošíně. | Foto: archiv Muzea Černošín

Maketa hradu Volfštejn z dílny Jana Bednáře z Nýřan a třeba také jedinečné nálezy až z doby laténské, které muzeu věnoval Jaromír Lajbl. To jsou novinky, které čekají na návštěvníky černošínského muzea. To má otevřeno denně kromě neděle a pondělí od 10 do 16 hodin. Ve čtvrtek a pátek je třeba zavolat na číslo: 736 417 706 a průvodkyně přijde na místo.