Ilustrační foto | Foto: Jiří Kordovaník

Přijďte si užít parádní nálož tvrdé hudby uprostřed léta. V sobotu se chodovoplánský areál stane dějištěm prvního ročníku live rock metal festivalu. Od 14 do 23 hodin zahrají kapely Innersphere, Necrotted, Wolfarian, Cruadalach, Middledark, Misfolded, Chocked by own vomits, G.O.R.E a Mincing Fury. Vstupné je 350 korun.