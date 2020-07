Festival Tady Vary | Foto: MFF Karlovy Vary

Ještě čtyři dny bude trvat filmová přehlídka Tady Vary. V Plzeňském kraji tato forma Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zamířila do kin v plzeňské Měšťanské Besedě, do kina Šumava v Klatovech a Kina Sušice. Do soboty se můžete přijít podívat na tyto filmy: dnes od 17 hodin Teplouš, od 20 hodin Meky, dokument o Miro Žbirkovi, zítra od 17 hodin Na palubu!, od 20 hodin Zumirki, v pátek od 17 hodin Tajný agent, od 20 hodin Bez zvláštních znamení a v sobotu od 20 hodin uzavře program Honey Boy.